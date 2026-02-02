Ιράν και ΗΠΑ ξεκινούν συνομιλίες στην Τουρκία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης την Παρασκευή στην Τουρκία, επιβεβαίωσαν Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι, ενώ ένας διπλωμάτης ανέφερε ότι στη συνάντηση αυτή ενδέχεται να είναι παρόντες και εκπρόσωποι άλλων χωρών, όπως της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη, σε μια προσπάθεια να δώσουν νέα πνοή στη διπλωματία και να σκορπίσουν τους φόβους για έναν νέο περιφερειακό πόλεμο.

Η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής ζητούσαν αποκλιμάκωση της έντασης των τελευταίων ημερών.

«Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος, καθώς και μερικές άλλες χώρες, θα παραστούν στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Θα υπάρξουν διμερείς, τριμερείς και άλλες συναντήσεις», είπε ο διπλωμάτης.

Η ένταση κλιμακώθηκε τις τελευταίες ημέρες, με την άφιξη στην περιοχή της αμερικανικής αρμάδας, μετά την βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, στις αιματηρότερες ταραχές που έχει γνωρίσει η χώρα από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έφτασε στο σημείο να υλοποιήσει την απειλή του και να επέμβει κατά τη διάρκεια της καταστολής, ζήτησε στη συνέχεια από την Τεχεράνη να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμά της και έστειλε ένα αεροπλανοφόρο και τα πλοία συνοδείας του στην περιοχή. Την περασμένη εβδομάδα υποστήριξε ότι το Ιράν «μιλάει σοβαρά» ενώ ο Αλί Λαριτζανί, ο γραμματέας του ανωτάτου οργάνου ασφαλείας της Τεχεράνης, είπε ότι «είναι σε εξέλιξη» οι προετοιμασίες για τις διαπραγματεύσεις.

Ιρανικές πηγές είπαν την περασμένη εβδομάδα στο πρακτορείο Reuters ότι ο Τραμπ έθεσε τρεις όρους για την επανάληψη των συνομιλιών: μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου στο Ιράν, περιορισμούς στο βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τερματισμό της στήριξής της σε οργανώσεις και χώρες της περιοχής.

Το Ιράν ανέκαθεν απέρριπτε και τα τρία αιτήματα, ως απαράδεκτη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του. Ωστόσο, δύο Ιρανοί αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία θεωρεί ως το μεγαλύτερο εμπόδιο το θέμα του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος και όχι τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι «για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, το Ιράν λέει ότι δεν θα πρέπει να τίθενται προϋποθέσεις και ότι είναι έτοιμο να δείξει ευελιξία στο θέμα του εμπλουτισμού, ακόμη και να παραδώσει περισσότερα από 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου». Όμως, για να ξεκινήσουν οι επαφές, η Τεχεράνη θέλει να απομακρυνθούν από το Ιράν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. «Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ