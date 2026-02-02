Μητσοτάκης: Πριν τις 15/2 η συνάντηση με Ερντογάν, δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά

Για τα ελληνοτουρκικά αλλά και την εσωτερική επικαιρότητα μίλησε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ και στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/2/26).

Για τα ελληνοτουρκικά, την εσωτερική επικαιρότητα αλλά και τα ζητήματα που θα τεθούν ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης μίλησε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ και στον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/2/26).

Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, τόνισε ότι «αλλάζουν πολλά» και υπογράμμισε πως «η σύγκρουση με το βαθύ κράτος είναι προτεραιότητα».

«Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση είναι το gov που βοήθησε τους πολίτες και απομάκρυνε τη διαφθορά» υπογράμμισε, ενώ, αναφερόμενος στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, είπε ότι «κάθε μία από αυτές τις μεταρρυθμίσεις αποτελεί σύνθετη άσκηση, που χρειάζεται επιμονή και υπομονή».

«Κερδίζουμε μάχες, χάνουμε μάχες» σημείωσε.

Αναφερόμενος ειδικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι «ήταν μια χαμένη μάχη και αναγκαστήκαμε να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό». Παράλληλα, υπεραμύνθηκε του ρόλου της ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι «δίνει διαφάνεια στον τρόπο που γίνονται οι πληρωμές».

«Θα συνδέσουμε μονιμότητα με αξιολόγηση; Θα βάλουμε στο Σύνταγμα διάταξη για δημοσιονομική σταθερότητα; Πώς θα αλλάξουμε το άρθρο 86, ώστε να μην κάνει η Βουλή τον δικαστή;» διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως είναι η ευκαιρία τα κόμματα να τοποθετηθούν επί της ουσίας.

«Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για ταξίδι του κυρίου Τραμπ στην Ελλάδα. Είναι κατανοητό η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το πού πηγαίνει η Ευρώπη» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας τη συνέντευξή του. «Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ» συμπλήρωσε.

Ελληνοτουρκικά

Μιλώντας για τις σχέσεις με την γειτονική χώρα και γενικότερα τα ελληνοτουρκικά, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «από τότε που υπογράψαμε τη Διακήρυξη των Αθηνών έχουμε σημαντικά κεκτημένα που δεν πρέπει να αμελούμε». Οπως είπε, «υπάρχει σημαντική μείωση εντάσεων στον αέρα», ενώ σημείωσε ότι «έχουμε καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό, γρήγορη βίζα στα νησιά και οικοδομήσαμε ανοιχτούς διαύλους, ώστε να εκτονώνουμε την ένταση αν προκύψει».

«Δεν τρέφω αυταπάτες» είπε, τονίζοντας πως «το μείζον ζήτημα, η μεγάλη διαφορά είναι μία και μόνη. ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα».

«Κατ' αρχάς η λύση μπορεί να είναι η παραπομπή της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο υπάρχει στο τραπέζι η εντός εισαγωγικών θεωρία των γκρίζων ζωνών, όσο έστω και εμμέσως αμφισβητείται κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα, στο Αιγαίο και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου, είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει στο μενού και άλλα θέματα, καταλαβαίνετε ότι το να προχωρήσουμε περεταίρω σε αυτή την κατεύθυνση είναι δύσκολο σε αυτή τη συγκυρία. Εγώ κρατώ τη δήλωση του κ. Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που τα έκανε στο παρελθόν. Βέβαια, μετά τις δηλώσεις Φιντάν, είχαμε τις πάγιες θέσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι «το γεγονός ότι συνομιλώ απευθείας με τον Ερντογάν είναι καλό», διευκρινίζοντας ότι «δεν συζητάμε μόνο τα ελληνοτουρκικά».

Παράλληλα, τόνισε ότι «θα μπορούσαμε να δούμε το ζήτημα μιας ευρύτερης περιφερειακής διάσκεψης με Τουρκία», υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας».

Σχολιάζοντας την τουρκική NAVTEX, ο πρωθυπουργός επανέλαβε: «Έχουμε την πάγια θέση μας για τον παράνομο νομικό χαρακτήρα τους». Όπως τόνισε, «η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να πάρει άδεια από κανέναν, αν θέλει να κάνει έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης στο Αιγαίο».

Είπε ακόμη ότι «μερικές φορές επαναλαμβάνονται λίγο αυτιστικά από τις τουρκικές γραφειοκρατίες πάγιες θέσεις», προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν ο Ερντογάν θέλει να αφήσει αυτό το κεφάλαιο στο παρελθόν, τότε θα ήμουν διατεθειμένος να μπω στη συζήτηση».

Συμπλήρωσε ωστόσο: «Δεν το θεωρώ πιθανό σε αυτή τη συγκυρία». Σε ό,τι αφορά την Κάσο, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρξε κάποια εκκρεμότητα, ούτε κάποιο τετελεσμένο».

Αναφορικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων, ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι «η Ελλάδα έχει ήδη επεκτείνει στο Ιόνιο. Μεγάλωσε η Ελλάδα». Τόνισε ότι «το δικαίωμα είναι αναφαίρετο» και «θα ασκηθεί, όταν κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες».

Υπενθύμισε ότι «εδώ και δεκαετίες δεν ασκήθηκε καθόλου, το κάναμε εμείς στο Ιόνιο», επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για «μονομερές δικαίωμα και δεν απαιτεί έγκριση».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χαμένων ευκαιριών για συμφωνία με την Τουρκία, σημείωσε ότι «στο παρελθόν ενδεχομένως να υπήρχαν ευκαιρίες σε εποχές μικρότερης έντασης να λύσουμε τη μεγάλη διαφορά», προσθέτοντας ωστόσο ότι «το ζητούμενο είναι τι γίνεται τώρα».

Όπως τόνισε, «η δουλειά μου είναι να ενισχύω τη διαπραγματευτική θέση της πατρίδας μας», υπογραμμίζοντας ότι «δεν επενδύσαμε στη στασιμότητα».

Ανέφερε ότι «έγιναν σημαντικές κινήσεις με θαλάσσια πάρκα και με ανάδειξη της Ελλάδας ως στρατηγικού παίκτη στην ενέργεια». Η Ελλάδα εξοπλίζεται, είπε, όχι γιατί πρέπει να είμαστε σε αντιδιαστολή με την Τουρκία, αλλά γιατί οι Ενοπλες Δυνάμεις στηρίζουν το αποτρεπτικό δόγμα της εξωτερικής πολιτικής.

Όπως είπε, «δεν περιμένουμε να δούμε παράθυρο ευκαιρίας με την Τουρκία χωρίς να επενδύουμε στη δική μας ισχύ».

«Μεγάλο στρατηγικό βάθος στις σχέσεις με το Ισραήλ»

Για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως οικοδομήθηκαν από αρκετές προηγούμενες κυβερνήσεις και έκανε λόγο για σχέση με μεγάλο στρατηγικό βάθος.

«Συνδέεται, προφανώς, και με τη σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έβλεπα τη σχέση αυτή ως μία ανταγωνιστική σχέση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Και αν κάποιοι προσπαθούν να την παρουσιάσουν με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω ότι κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι μία χώρα η οποία επιδιώκει με το Ισραήλ μια στρατηγική σχέση στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Ήδη έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις και πιστεύω ότι, ειδικά σε συστήματα που έχουν να κάνουν με την αεράμυνα, μπορούν να γίνουν πολλές περισσότερες, με σημαντική προστιθέμενη αξία. Η Ελλάδα υποδέχεται παραπάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες από το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι μία χώρα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε ζητήματα όπως η αγροτεχνολογία, η διαχείριση των υδάτων.

Άρα, μην βλέπουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ μόνο μέσα από το στενό πλέγμα της γεωπολιτικής διάστασης. Υπάρχει μία οικονομική διάσταση, υπάρχει μία διάσταση που αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Ισραήλ χρειάζεται ένα «πάτημα» για να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα, είναι μία σχέση με βάθος και με μεγάλο πλάτος, στην οποία, ναι, και εγώ προσωπικά έχω επενδύσει πολλά. Αλλά δεν είναι μονοσήμαντη. Δείτε τις σχέσεις που έχουμε με τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου. Σε λίγες εβδομάδες θα πάω στην Ινδία. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία μίλησε για την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει κοντά με την Ινδία. Έχουμε απευθείας πτήση τώρα μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας. Οι προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία είναι τεράστιες. Λίγο πριν πάω στην Ινδία θα βρεθώ στο 'Αμπου Ντάμπι. Έχω στενές σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. 'Αρα, η σχέση μας με το Ισραήλ σε καμία περίπτωση δεν έχει δράσει ανταγωνιστικά προς τα πολύ μεγάλα ανοίγματα τα οποία έχει κάνει η Ελλάδα στον αραβικό κόσμο, διότι οι χώρες αυτές αποκτούν μία αυξημένη ισχύ σε έναν κόσμο όπου πολλές από τις σταθερές του παρελθόντος δεν ισχύουν πια», ανέφερε.

Για την κριτική για τη στάση μας υπέρ της Ουκρανίας, ο πρωθυπουργός τόνισε πως ήταν μια θέση η οποία υποδείχθηκε όχι μόνο από την προσήλωση στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και από στενά εθνικά συμφέροντα. «Αλίμονο αν η Ελλάδα δεν στήριζε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο, ο οποίος εποφθαλμιά διεκδικήσεις. Με τι ηθικό ανάστημα θα μπορούσαμε εμείς, ω μη γένοιτο, να ζητήσουμε μια αντίστοιχη στήριξη, όταν έχουμε απέναντί μας έναν γείτονα μεγαλύτερο, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει μία, θα έλεγα, ενίοτε επιθετική ρητορική απέναντι στη χώρα μας; Αλλά θέλω να θυμίσω ότι οι ίδιοι οι οποίοι μας ασκούσαν αυτή την κριτική, θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν θα έχει κανέναν δίαυλο επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι περίπου θα ήμασταν αποκλεισμένοι από τη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε. Και υπογράμμισε: «Η ανάδειξη της Ελλάδος ως ενός κρίσιμου «παίκτη» στο νέο ενεργειακό «γήπεδο» το οποίο διαμορφώνεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη γεωπολιτική αξία για τη χώρα μας. Ερχόμαστε εμείς ως Ελλάδα και λέμε: «εμείς έχουμε τις υποδομές, δημιουργούμε αυτόν τον Κάθετο Διάδρομο». Είδατε ότι ήδη τα πρώτα συμβόλαια υπογράφονται. Αυτό δεν έχει μόνο οικονομικό όφελος για την πατρίδα μας, είναι κατεξοχήν ένας πολλαπλασιαστής ισχύος και σταθερότητας στην περιοχή μας, όταν η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν κρίσιμο «παίκτη» για μία πολιτική η οποία είναι προς όφελος τελικά και της Ευρώπης. Διότι εμείς τι είπαμε; Θέλουμε να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να πουλήσουν αέριο κι εμείς μπορούμε να είμαστε μία «γέφυρα» ώστε αυτό το στρατηγικό σχέδιο να γίνει πράξη. 'Αρα, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις συμφωνίες και νομίζω ότι καταρρίπτουν και με μεγάλη ευκολία τα επιχειρήματα ότι δήθεν εμείς δεν είχαμε κανέναν δίαυλο επικοινωνίας με τη νέα κυβέρνηση...».

Ενεργειακή ασφάλεια - Κάθετος Διάδρομος

Για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως είναι ιδιωτικές συμφωνίες και υπενθύμισε ότι υπάρχουν κρατικές υποδομές όπως της ΔΕΠΑ και ιδιωτικές όπως το FSRU στην Αλεξανδρούπολη.

«Πρακτικά υπάρχει ένας Κάθετος Διάδρομος με δύο παρακλάδια: το ένα αφορά τη Ρεβυθούσα, το άλλο αφορά την Αλεξανδρούπολη. Είναι σημαντικό και τα δύο να είναι οικονομικά ανταγωνιστικά. Αλλά προφανώς δεν μιλάμε μόνο για ιδιωτικές συμφωνίες, μιλάμε για μία στρατηγική κατεύθυνση, η Ελλάδα να μπορεί να είναι πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για χώρες μέχρι τη Ρουμανία. Και τονίζω μέχρι τη Ρουμανία, διότι στον βορρά υπάρχουν χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία. Η Ελλάδα καθίσταται καθοριστικός «παίκτης» πια για την ενεργειακή ασφάλεια αυτών των χωρών. Και αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά και συνολικά αναβαθμίζει την πατρίδα μας», σημείωσε.