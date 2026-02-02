Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές - Νέο ιστορικό υψηλό για Stoxx 600

Ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,03% στις 617,30 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν στο «πράσινο».

Με θετικά πρόσημα και νέα ρεκόρ ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου για τους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι πιέσεις που άσκησαν τα πολύτιμα μέταλλα στις αγορές, τα οποία προσπάθησαν να μαζέψουν τις βαθιές απώλειες του τελευταίου τριημέρου, δεν φάνηκε να «τρομάζουν» τους επενδυτές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 ενισχύθηκε 1,03% στις 617,30 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν στο «πράσινο». O Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,99% στις 6.006 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη σημείωσε κέρδη 1% στις 24.784 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,67% στις 8.181 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 1,15% στις 10.341 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο +1,05% στις 46.005 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 1,25% στις 18.103 μονάδες.

Ο Stoxx 600 ολοκλήρωσε τον πρώτο μήνα του 2026 σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας την έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδός του - στο μεγαλύτερο σερί μηνιαίων κερδών από το 2021.

Στα πολύτιμα μέταλλα, ήπια πτώση καταγράφει ο χρυσός, μαζεύοντας τα «σπασμένα» από τη «βουτιά» του πρωινού της Δευτέρας αλλά και της Παρασκευής, ενώ άνοδο καταγράφει το ασήμι. Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά σποτ χάνει 1,07% στα 4.694,10 δολάρια η ουγγιά έχοντας διολισθήσει και μέχρι 6% στα 4.538 δολάρια ανά ουγγιά, μετά την βουτιά σχεδόν 10% την Παρασκευή, όταν οι τιμές έπεσαν κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι, το οποίο είχε εκτοξευθεί παράλληλα με τον χρυσό λόγω της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια, προσθέτει 0,19% στα 78,64 δολάρια (έχοντας πέσει 12% στα 74,36 δολάρια) μετά την κατακρήμνιση 30% της Παρασκευής, στη χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο του 1980. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι άγριες διακυμάνσεις αντανακλούν την πολύ αναγκαία διόρθωση των πολύτιμων μετάλλων μετά από μήνες αδιάκοπων κερδών και όχι μια αντιστροφή της ευρύτερης ανοδικής τάσης.

Η Wall Street έστρεψε επίσης την προσοχή της στην Nvidia καθώς ανέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τα σχέδια της Nvidia να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στο OpenAI έχουν «κολλήσει», με τα στελέχη κατασκευαστών τσιπ να εκφράζουν αμφιβολίες για τη συμφωνία, ανέφερε η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.