Τραμπ: ΗΠΑ και Ινδία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία - Τι προβλέπει για δασμούς, πετρέλαιο

Η «εμπορική συμφωνία» προβλέπει τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το τρέχον 25%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία, η οποία - όπως είπε - συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία και να αγοράσει περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως από τη Βενεζουέλα.

Η «εμπορική συμφωνία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, προβλέπει τη μείωση των δασμών στα ινδικά προϊόντα στο 18%, από το τρέχον 25%, ενώ οι δασμοί της Ινδίας στα αμερικανικά προϊόντα θα μηδενιστούν.

«Ήταν τιμή μου να μιλήσω με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, κ. Μόντι, σήμερα το πρωί. Είναι ένας από τους καλύτερους φίλους μου και ένας ισχυρός και σεβαστός ηγέτης της χώρας του. Συζητήσαμε για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο και ο τερματισμός του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», ανέφερε αρχικά ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Ινδός πρωθυπουργός «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να αγοράσει «περισσότερο πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ενδεχομένως, από τη Βενεζουέλα», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω ανάρτησης στο δικό του δίκτυό Truth Social.

«Από φιλία και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό Μόντι και, σύμφωνα με το αίτημά του, με άμεση ισχύ, συμφωνήσαμε σε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν μειωμένους αμοιβαίους δασμούς, μειώνοντάς τους από 25% σε 18%. Ομοίως, [η Ινδία[ θα προχωρήσει στη μείωση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ΜΗΔΕΝ», έγραψε ο Τραμπ.

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης να αγοράζει περισσότερα αμερικανικά προϊόντα (BUY AMERICAN, επιπλέον των 500 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΔΟΛΑΡΙΩΝ σε ενέργεια, τεχνολογία, γεωργικά προϊόντα, άνθρακα και πολλά άλλα προϊόντα των ΗΠΑ. Η εκπληκτική σχέση μας με την Ινδία θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός Μόντι και εγώ είμαστε δύο άνθρωποι που φέρνουμε αποτελέσματα, κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί για τους περισσότερους».

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη θέσει υπό τον έλεγχό της την παραγωγή και την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά τη στρατιωτική επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου αυτής της χώρας, του Νικολάς Μαδούρο.

Εδώ και πολλούς μήνες ο Τραμπ έλεγε ότι η Ινδία δεν θα αγοράζει στο εξής πετρέλαιο από τη Ρωσία, στερώντας έτσι από τη Μόσχα κρίσιμης σημασίας έσοδα, τα οποία χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πέρυσι τον Απρίλιο, ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε δασμούς («αμοιβαίους», όπως έλεγε) ύψους 25% σε όλα τα ινδικά προϊόντα στο πλαίσιο της πολιτικής προστατευτισμού απέναντι στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Τον Αύγουστο αποφάσισε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ύψους 25% σε πολλά ινδικά προϊόντα, επειδή το Νέο Δελχί συνέχιζε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Με τη «συμφωνία» που ανακοινώθηκε σήμερα μπαίνει τέλος και σε αυτόν τον επιπρόσθετο φόρο, είπε ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ράλι για τις ινδικές μετοχές στην Wall Street

Ο Ινδός πρωθυπουργός δήλωσε «υπερευχαριστημένος» για τη μείωση των δασμών στο 18%.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ, εξ ονόματος 1,4 δισ. Ινδών, για αυτήν την υπέροχη ανακοίνωση», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας πως «όταν δύο μεγάλες οικονομίες και οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου συνεργάζονται, επωφελούνται οι λαοί μας και ανοίγονται τεράστιες ευκαιρίες για μια αμοιβαίως επωφελή συνεργασία».

«Η ηγεσία του προέδρου Τραμπ είναι αναγκαία για την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», πρόσθεσε ο υπερεθνικιστής πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι η Ινδία «στηρίζει πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειές του».

Οι μετοχές των ινδικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στη Wall Street κατέγραφαν άνοδο μετά την ανακοίνωση: Η Infosys +3,53%, η Wipro +7%, η HDFC Bank +3,4% και η iShares MSCI India +3,3%.

Η αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αναπληρώσει ένα μέρος του ρωσικού πετρελαίου που αγοράζει η Ινδία, μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές «μαύρου χρυσού». Το εισαγόμενο πετρέλαιο καλύπτει σχεδόν το 90% των αναγκών της και η εισαγωγή φτηνότερου ρωσικού πετρελαίου την βοήθησε να μειώσει το κόστος εισαγωγών αφότου η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία και η Δύση επέβαλε κυρώσεις στις ενεργειακές εξαγωγές της.

Πρόσφατα, η Ινδία άρχισε να περιορίζει τις αγορές της από τη Ρωσία. Τον Ιανουάριο έφταναν περίπου το 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως και προβλεπόταν ότι θα έπεφταν στα 800.000 βαρέλια την ημέρα μέχρι τον Μάρτιο.