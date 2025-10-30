Θετικές για το deal ΟΠΑΠ-Allwyn οι Fitch και S&P

Θετικοί οι δύο οίκοι για τις προοπτικές του ομίλου, για τον οποίο αναμένουν μείωση της μόχλευσης και βελτιωμένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.

Θετικά αξιολογεί το deal μεταξύ Allwyn και ΟΠΑΠ η Fitch Ratings, με τον οίκο να θέτει σε παρακολούθηση για πιθανή αναβάθμιση το outlook της Allwyn, διατηρώντας την πιστοληπτική της αξιολόγηση αμετάβλητη στο BB-.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν ότι η ολοκλήρωση του deal θα οδηγήσει σε βελτίωση του επιχειρηματικού προφίλ της εταιρείας, απλοποίησης της εταιρικής δομής του ομίλου, ενοποίηση ταμειακών και μείωση της μόχλευσης. Μάλιστα, υπολογίζουν ότι η καθαρή μόχλευση μετά την ενοποίηση θα μειωθεί σταδιακά προς τα επίπεδα του 3,7x έως το 2027, επίπεδο που, όπως λένε, αντιστοιχεί σε υψηλότερη αξιολόγηση.

Έτσι, ο οίκος αναμένει αναβάθμιση τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα σε ‘BB’, εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί με όρους που δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτούς που έχουν ανακοινωθεί.

Μεταξύ άλλων, ο οίκος τονίζει ότι το νέο σχήμα θα επιτρέψει την πλήρη ενοποίηση των ταμειακών ροών, επί των οποίων η ενοποιημένη εταιρεία θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης.

Από την πλευρά της η S&P Global Ratings ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητη την αξιολόγηση BB και το negative outlook, σχολιάζοντας ότι αντιμετωπίζει τη συγχώνευση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ ως θετική για την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας.

Μεταξύ άλλων, ο οίκος επισημαίνει ότι, καθώς η ενοποιημένη εταιρεία θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή, ο όμιλος θα έχει ευρύτερη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, υποστηρίζοντας τη στρατηγική μη οργανικής του ανάπτυξης.