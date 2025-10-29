Ο Ευ. Μυτιληναίος αγόρασε μετοχές αξίας 2,11 εκατ. ευρώ της Metlen

Πρόκειται για μία κίνηση στήριξης της μετοχής από τον Πρόεδρο και CEO της εταιρείας, σε μία συγκυρία όπου δέχθηκε χρηματιστηριακές πιέσεις.

Στην αγορά 50.000 μετοχών της Metlen, έναντι 42,2 ευρώ/μετοχή, προχώρησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανέρχεται στα 2,11 εκατ. ευρώ.

Επίσης, καταδεικνύει την ακλόνητη πεποίθηση του ισχυρού άνδρα της Metlen για το ότι η εταιρεία προχωρά ακάθεκτη στον δεύτερο κύκλο ανάπτυξής της, μετά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την ένταξή της μετοχής στον FTSE 100.

Η κίνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κανείς το καινοτόμο μοντέλο αποδοχών που ενέκρινε το καλοκαίρι η Γενική Συνέλευση της Metlen. Με βάση το μοντέλο αυτό, ο κ. Μυτιληναίος δεν θα λαμβάνει ετήσιο μισθό, δεν προβλέπεται ετήσιο μπόνους και οι μοναδικές του αποδοχές -που θα ενεργοποιηθούν μετά τον τρίτο χρόνο- θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας σε ορίζοντα τριών έως πέντε ετών.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε ότι «υπάρχει κάτι πιο συναισθηματικό [στο νέο μοντέλο]. Μετά από 10ετίες σε αυτή την καρέκλα, θεώρησα σωστό να φύγω από αυτή τη θέση και να κάτσω μαζί σας και να κερδίσω κι εγώ ό,τι κερδίζετε κι εσείς. Αν η εταιρεία δεν πάει καλά και δεν κερδίσετε κι εσείς, εγώ θα δουλεύω δωρεάν. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον εαυτό μου και να πάρω ένα μισθό με πολλά μηδενικά και να διαχωρίσω τη θέση μου από τους μετόχους».