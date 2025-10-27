Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

«Βουτιά» για τις μετοχές σπάνιων γαιών - Στον «πάγο» ο έλεγχος των εξαγωγών από την Κίνα

Η Critical Metals σημειώνει «βουτιά» 9,8%, η USA Rare Earth διολισθαίνει κατά 8%, η MP Materials χάνει 5,2%, ενώ οι μετοχές των Trilogy Materials και Energy Fuels κινούνται στο -7,2% και -4,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Ισχυρές απώλειες καταγράφουν οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης σπάνιων γαιών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στις δηλώσεις αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης ότι αναμένουν η Κίνα να καθυστερήσει την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών, στο πλαίσιο της ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το CNBC, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα πως περιμένει ότι η Κίνα θα επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας σε σημαντικές ποσότητες για αρκετά χρόνια και ότι θα καθυστερήσει για έναν χρόνο το διευρυμένο καθεστώς αδειών για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και θα το επανεξετάσει, έπειτα από δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία.

Πιο συγκεκριμένα, η Critical Metals σημειώνει «βουτιά» 9,8%, η USA Rare Earth διολισθαίνει κατά 8%, η MP Materials χάνει 5,2%, ενώ οι μετοχές των Trilogy Materials και Energy Fuels κινούνται στο -7,2% και -4,5%. Όλες οι τιμές αντιπροσωπεύουν τις κινήσεις των μετοχών στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου αν η Κίνα αυστηροποιούσε τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και των απαραίτητων τεχνολογιών για την επεξεργασία τους.

Οι δύο κορυφαίες οικονομίες του πλανήτη βρίσκονται σε έντονες διαβουλεύσεις ενόψει της συνάντησης Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ, επιτυγχάνοντας, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, τα αυτονόητα, χωρίς βαθιές τομές και ριζικές αλλαγές στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Χθες Κυριακή ο Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι θα μπορέσει να καταλήξει «σε μια καλή συμφωνία» με τον Κινέζο ομόλογό του στη διάρκεια των συνομιλιών αυτών που θα διεξαχθούν στη Νότια Κορέα.

Σημειώνεται ότι η Κίνα αποτελεί τον «ηγέτη» της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, παράγοντας σχεδόν το 70% του παγκόσμιου εφοδιασμού σπάνιων γαιών από ορυχεία και επεξεργάζοντας σχεδόν το 90%.

