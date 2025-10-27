Στην Ιαπωνία ο Τραμπ: Αισιόδοξος για εμπορική συμφωνία με τη Κίνα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ προέβλεψε ότι θα έχει «μια πολύ καλή συζήτηση» με τον Σι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει σήμερα με μία επίσκεψη στην Ιαπωνία την περιοδεία του στην Ασία, βασικό διακύβευμα της οποίας είναι να βρεθεί συμβιβασμός στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ- Κίνας κατά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Χθες Κυριακή ο Τραμπ δήλωσε πεπεισμένος ότι θα μπορέσει να καταλήξει «σε μια καλή συμφωνία» στη διάρκεια των συνομιλιών αυτών που θα διεξαχθούν στη Νότια Κορέα. Παράλληλα επεσήμανε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγ Ουν.

Εξάλλου σήμερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ προέβλεψε ότι θα έχει «μια πολύ καλή συζήτηση» με τον Σι. «Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», επανέλαβε, εξαίροντας τις σχέσεις του με τον Κινέζο πρόεδρο, οι οποίες διέπονται από «σεβασμό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από τη Μαλαισία αφού, όπως έγραψε στο Truth Social, υπέγραψε εκεί «σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες» με πολλές ασιατικές χώρες, όπως και μια «συμφωνία ειρήνευσης», που στην πραγματικότητα ήταν συμφωνία εκεχειρίας, μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος θα επισκεφθεί τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο, ενώ αύριο Τρίτη θα έχει συνάντηση με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, τη Σανάε Τακαΐτσι.

Ο ίδιος δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να τη συναντήσει, λέγοντας ότι έχει ακούσει «καταπληκτικά πράγματα» για εκείνη. Εξάλλου ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Τακαΐτσι «είναι μεγάλη φίλη και σύμμαχος» του εκλιπόντα πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, με τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος είχε στενές σχέσεις.

Η Ιαπωνία έχει γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόσο σε ιστορικούς συμμάχους των ΗΠΑ όπως και σε αντιπάλους τους.

Κατά την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «βασική προτεραιότητα της κυβέρνησή της» είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, κυρίως στον τομέα της ασφάλεια.

Αεροπλανοφόρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει προσεγγίζει τη διπλωματία ως μια συναλλαγή, επιδιώκει να εξαρτά τη στρατιωτική προστασία των ΗΠΑ από τις παραχωρήσεις που κάνουν οι σύμμαχοί τους.

Περίπου 60.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στην Ιαπωνία και ο Τραμπ θα επισκεφθεί κάποιους από αυτούς αύριο Τρίτη στο αεροπλανοφόρο USS George Washington, στα ανοικτά των ακτών της Γιοκοσούκα, νότια του Τόκιο.

Η Τακαΐτσι ανακοίνωσε ότι η Ιαπωνία θα αυξήσει στο 2% του ΑΕΠ της τις αμυντικές της δαπάνες ήδη από το τρέχον οικονομικό έτος, που ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί προηγουμένως.

Στο θέμα του εμπορίου Τόκιο και Ουάσινγκτον κατέληξαν σε συμφωνία ήδη τον Ιούλιο. Κατά συνέπεια, οι αυριανές συνομιλίες ενδέχεται να επικεντρωθούν σε άλλα εκκρεμή ζητήματα, όπως η μορφή των σχεδιαζόμενων ιαπωνικών επενδύσεων ύψους 550 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες με τη Νότια Κορέα, όπου ο Τραμπ θα μεταβεί την Τετάρτη, βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη.

Ωστόσο το κύριο εμπορικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό, του οποίου το διακύβευμα αφορά όλη την παγκόσμια οικονομία, είναι η Κίνα.

Ο πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων έχει δεσμευθεί να μειώσει το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι του ασιατικού γίγαντα.

Σπάνιες γαίες και σόγια

Η Ουάσινγκτον παραμένει αισιόδοξη αναφορικά με την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας την Πέμπτη, πριν λήξει η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Σι και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τους δασμούς, σε απάντηση στους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Το Πεκίνο έχει σχεδόν το μονοπώλιο αυτών των κρίσιμων μετάλλων για την τεχνολογία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι δύο πρόεδροι θα καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό για τις σπάνιες γαίες και ένα άλλο ευαίσθητο ζήτημα, τις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας.

Από την κινεζική πλευρά ο εκπρόσωπος Διεθνούς Εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε «προκαταρκτική συμφωνία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress