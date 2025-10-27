ΧΑ: Εναλλαγές προσήμου και «μάχη» για να κρατηθούν οι 2.000 μονάδες

Το μοτίβο στη Λεωφόρο Αθηνών παραμένει αμετάβλητο, με τις κινήσεις των επενδυτών να παραμένουν επιλεκτικές και τη συνολική εικόνα στο ταμπλό κατακερματισμένη.

Upd. 12:02

Σε ρυθμούς… αργίας διεξάγονται οι συναλλαγές της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών, σε μία εβδομάδα τεσσάρων συνεδριάσεων με την οποία ολοκληρώνεται ο χρηματιστηριακός Οκτώβρης.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο, όπως και στο αμέσως προηγούμενο διάστημα, οι κινήσεις των επενδυτών παραμένουν επιλεκτικές και η εικόνα στο ταμπλό κατακερματισμένη.

Όπως περιγράφει στο εβδομαδιαίο της σχόλιο η Fast Finance, «κάθε κλάδος -και σε αρκετές περιπτώσεις και μετοχές μέσα στον ίδιο κλάδο- βρίσκεται σε διαφορετική φάση, κάτι που δίνει την ευκαιρία να έχουμε μία αγορά περισσότερο ‘μετοχών’ και λιγότερο Γενικού Δείκτη».

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει επίσης ότι «οι σημαντικές αποδόσεις που έχουν δώσει από τις αρχές του έτους αρκετοί τίτλοι ουσιαστικά οδηγούν την αγορά να χρειάζεται μία περίοδο συσσώρευσης, πριν μας δείξει την επόμενη τασική της κίνηση». «Από την άλλη», εξηγούν οι αναλυτές της Fast Finance, «η άνοδος των τιμών έχει φουσκώσει τις αποτιμήσεις, μειώνοντας εκείνες τις μετοχές που έχουν λόγους και πιθανότητες να δώσουν μεγάλες αποδόσεις στο επόμενο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Γι’ αυτό και βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις μετοχές που είχαν υστερήσει σημαντικά να παρουσιάζουν τελείως διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά».

Μεταξύ άλλων, η χρηματιστηριακή επισημαίνει και το γεγονός ότι η αγορά βρίσκεται στην τελική ευθεία για το κλείσιμο των βιβλίων, που για τους ξένους θεσμικούς τοποθετείται στο τέλος Νοεμβρίου και για τους Έλληνες στο τέλος του έτους, στοιχείο που αναμένεται να επηρεάσει το ταμπλό καθώς «θα κοιτάξουν να υπερασπιστούν ή και να μεγαλώσουν τα κέρδη τους, πριν προχωρήσουν στις καθιερωμένες ‘χειμωνιάτικες διακοπές’».

Υπενθυμίζεται πάντως ότι η αγορά από την αυτή την εβδομάδα μπαίνει σε ένα «γεμάτο» από εγχώρια νέα 15ήμερο, καθώς οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς ανακοινώνουν αποτελέσματα στις 30 και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα, και έπονται οι ΕΤΕ και Alpha Bank στις 6 και 7 Νοεμβρίου. θα έχει μεσολαβήσει στις 5 Νοεμβρίου η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Στο ίδιο διάστημα, θα έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα και από μια σειρά εισηγμένων της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι ΔΑΑ (3/11), Metlen (6/11) και Τιτάν (6/11). Έπονται, αμέσως μετά, οι αξιολογήσεις για Ελλάδα από Scope Ratings και Fitch στις 7 και 14 Νοεμβρίου.

Λίγο μετά τις 12:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.999,71 μονάδες, με απώλειες 0,58%, αν και κινήθηκε σε θετικό έδαφος στα πρώτα 30 λεπτά των συναλλαγών.

Η αλλαγή προσήμου στον ΓΔ οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο «γύρισμα» των τραπεζών, καθώς ο ΔΤΡ ξεκίνησε με κέρδη άνω του 1% και τώρα υποχωρεί 0,98% στις 2.269,40 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχωρίζουν τα κέρδη των Optima και Τρ. Κύπρου σε ποσοστό 0,88% και 0,77% αντίστοιχα, ενώ πτωτικά κινούνται οι Alpha Bank (-2,45%), Eurobank (-1,48%) και Τρ. Πειραιώς (-1,21%). Ο τίτλος της ΕΤΕ με μικρά κέρδη 0,20% βρίσκεται στα 12,75 ευρώ, αν και νωρίτερα βρέθηκε να ενισχύεται έως και άνω του 2%.

Στο σύνολο του ταμπλό 66 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 54 που υποχωρούν και 31 που διατηρούνται αμετάβλητες, με τον τζίρο μέχρι στιγμής να διαμορφώνεται σε 34,48 εκατ. ευρώ.