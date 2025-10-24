Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Κέρδη 4,5% για Saab

Για μία ακόμα μέρα η προσοχή παραμένει στα εταιρικά αποτελέσματα.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται νέα εταιρικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,09% στις 573,9 μονάδες μετά το χθεσινό ρεκόρ, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,08% στις 5.673 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,12% στις 24.190 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,1% στις 8.217 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 προσθέτει 0,09% στις 9.587 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,09% στις 42.397 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται με -0,15% στις 15.793 μονάδες.

Στο ταμπλό, η αμυντική εταιρεία Saab σημειώνει κέρδη 4,5% μετά την ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων για τις πωλήσεις του 2025, λόγω της ανοδικής τάσης που επικρατεί στον τομέα στην Ευρώπη. Πλέον αναμένει αύξηση μεταξύ 20% και 24%, έναντι 16%-20% προηγουμένως.

Ασία: Ρεκόρ για τον Kospi της Ν. Κορέας ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι

Νέο ρεκόρ κατέγραψε ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας με άνοδο πάνω από 2% μετά την επιβεβαίωση της συνάντησης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας- Ειρηνικού (Apec).

Συγκεκριμένα, ο Kospi βρέθηκε στις 3.941,59 μονάδες +2,5%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε 1,27% στις 883,08 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σκαρφάλωσε 1,35% στις 49.299,65 μονάδες και ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 0,48% στις 3.269,45 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,76% στις 26.166,03 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε στις 4.600,68 μονάδες με +1,18%.

Από την άλλη, ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας υποχώρησε 0,15% στις 0.019 μονάδες.