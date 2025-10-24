Σε υψηλό 1,5 έτους η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη με «γκάζι» από Γερμανία

Η έκπληξη προήλθε από τις υπηρεσίες, ιδίως στη Γερμανία, που σημείωσε τον καλύτερο μήνα της από τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, ο εν λόγω τομέας, αποτέλεσε πληγή για τη Γαλλία, παρουσιάζοντας πτώση για 14ο συνεχόμενο μήνα

Απροσδόκητο ράλι σε υψηλό 1,5 έτους (από Μάιο 2024) σημείωσε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, καθώς η υπεραπόδοση της Γερμανίας αντιστάθμισε την αδυναμία στη Γαλλία. Ο Σύνθετος PMI που καταρτίζεται από την S&P Global παρουσίασε άνοδο στις 52,2 μονάδες τον Οκτώβριο από 51,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σε νέο άλμα πάνω από το όριο των 50 μονάδων που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση καθώς οι επιχειρήσεις έλαβαν νέες παραγγελίες με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 2,5 ετών.

Η έκπληξη προήλθε από τις υπηρεσίες, ιδίως στη Γερμανία, που σημείωσε τον καλύτερο μήνα της από τον Μάιο του 2023. Ωστόσο, ο εν λόγω τομέας, αποτέλεσε πληγή για τη Γαλλία, με πτώση για 14ο συνεχόμενο μήνα, καθώς η πολιτική αναταραχή καλά κρατεί. Ο δείκτης PMI για τον τομέα υπηρεσιών ανήλθε στις 52,6 μονάδες από 51,3 του Σεπτεμβρίου, σε υψηλό 14 μηνών στον 10ο συνεχή μήνα ανάπτυξης και υψηλό 17 μηνών, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων για υποχώρηση στις 51,9 μονάδες.

«Ενώ η οικονομική κατάσταση στη Γερμανία βελτιώθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, ο ρυθμός συρρίκνωσης επιταχύνθηκε για δύο συνεχόμενους μήνες στη Γαλλία», εξήγησεο Σάιρους Ντε Λα Ρούμπια, οικονομολόγος στην Hamburg Commercial Bank. «Ως αποτέλεσμα, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, αν και επιταχύνθηκε λίγο, ήταν πολύ ασθενέστερη από ό,τι θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά» πρόσθεσε.

Ο δείκτης PMI για τη μεταποιητική δραστηριότητα διαμορφώθηκε στις 50,0 μονάδες από τις 49,8 του περασμένου μήνα. Η Ευρώπη έχει μέχρι στιγμής αντέξει την δασμολογική καταιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ, αν και η ανάπτυξη παραμένει πολύ χαμηλότερη από τον ρυθμό που παρατηρείται στις ΗΠΑ. Στήριγμα στη Γηραιά Ήπειρο παρέχουν οι υψηλές αμυντικές δαπάνες και η ανακαίνιση των υποδομών στη Γερμανία.

Αλλά εν τω μεταξύ, η επικίνδυνη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας - και οι δυσκολίες του Εμανουέλ Μακρόν να βρει μια λύση - επιβαρύνουν τον ρυθμό ανόδου της παραγωγής. Παρά την υποτονική ανάπτυξη, η ΕΚΤ δεν είναι διατεθειμένη να μειώσει τα επιτόκια, μετά από οκτώ περικοπές σε διάστημα ενός έτους. Με τον πληθωρισμό γύρω από τον στόχο του 2%, το κόστος δανεισμού αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητο την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με έρευνα του Βloomberg.

Ο σύνθετος ΡΜΙ τεκμηριώνει την προσέγγιση της ΕΚΤ, καθώς υποδηλώνει ότι η οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στην αύξηση των αμερικανικών δασμών ενώ ορισμένες πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, εξήγησε ο Ντέιβιντ Πάουελ, ανώτερος οικονομολόγος της Ευρωζώνης. Από την άλλη, περαιτέρω κινήσεις στο 2025 δεν αποκλείονται με 1/3 των ερωτηθέντων να αναμένει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση επιπλέον των οκτώ που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, ενώ το 17% προβλέπει περισσότερες αυξήσεις μέχρι το τέλος του έτους.