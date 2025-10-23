Σε θετικό έδαφος η Wall Street - Άνοδος 2,3% για την Tesla

Η IBM κατέγραψε απώλειες 0,9%. Η American Airlines κέρδισε 5,6%.

Ήπια κέρδη κατέγραψαν οι της Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν στενά μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα, ενώ το ηθικό τους ενισχύθηκε από την είδηση πως «κλείδωσε» μια συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την επόμενη Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η συνάντηση στη Νότια Κορέα, η οποία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής APEC, θα είναι η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο για τους ηγέτες από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,31% στις 46.734 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,57% στις 6.748 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε 0,89% στις 22.941 μονάδες με ώθηση από την άνοδο των τεχνολογικών κολοσσών: Nvidia (+1%), Broadcom (+1,2%), Amazon (+1,5%), Oracle (+2,7%).

Περισσότερα από τα 3/4 των εισηγμένων εταιρειών στον S&P 500 έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με το FactSet.

Στο ταμπλό, κέρδη 2,3% σημείωσε η μετοχή της Tesla μετά τα κέρδη γ' τριμήνου που δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών, παρά την αύξηση 12% σημείωσαν τα έσοδα της εταιρείας, μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους πτώσης. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του γ' τριμήνου μειώθηκαν κατά 29% στα 1,8 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για 1,9 δισ. δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 50 σεντς, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 55 σεντς.

Η IBM κατέγραψε απώλειες 0,9%, παρόλο που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για κέρδη και έσοδα για το γ' τρίμηνο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε έσοδα 16,33 δισ. δολαρίων με αύξηση 9% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της LSEG με μέσο όρο τα 16,09 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,74 δισ. δολάρια ή 1,84 δολάρια ανά μετοχή από ζημίες 330 εκατ. δολάρια ή 36 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Επιπλέον, η IBM αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους, προβλέποντας πλέον αύξηση εσόδων άνω του 5%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για τουλάχιστον 5%.

Η μετοχή της American Airlines κέρδισε 5,6% καθώς ανακοίνωσε μικρότερες απ' ό,τι αναμενόταν ζημίες για το γ' τρίμηνο, ενώ οι προβλέψεις της για το υπόλοιπο του έτους ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Επιπλέον, αναμένει να κερδίσει μεταξύ 45 και 75 σεντς ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο, πάνω από τα 31 σεντς ανά μετοχή που ανέμεναν οι αναλυτές.