«Κλείδωσε» η συνάντηση Τραμπ- Σι την επόμενη Πέμπτη

Οι δύο έχουν μιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές φέτος πιο πρόσφατα τον Σεπτέμβριο.

Την επόμενη Πέμπτη στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού θα συναντηθούν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η συνάντηση στη Νότια Κορέα, η οποία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής APEC, θα είναι η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο για τους ηγέτες από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

