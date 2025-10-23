Ανακάμπτει η Wall Street με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα - Απώλειες 4% για Tesla και IBM

Περισσότερα από τα 3/4 των εισηγμένων εταιρειών στον S&P 500 έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από τις χθεσινές απώλειες που σημειώθηκαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται non-stop αυτή την εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,13% στις 46.651 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει κέρδη 0,40% στις 6.725 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,55% στις 22.863 μονάδες.

Την Τετάρτη οι δείκτες διολίσθησαν μετά την ανακοίνωση εταιρικών αποτελεσμάτων που απογοήτευσαν και την συνεχιζόμενη κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,71%, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,52%, ενώ ο Nasdaq διολίσθησε 0,93%.

Περισσότερα από τα 3/4 των εισηγμένων εταιρειών στον S&P 500 έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με το FactSet.

Στο ταμπλό, πτώση σχεδόν 4% σημειώνει η μετοχή της Tesla μετά τα κέρδη γ' τριμήνου που δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις των αναλυτών, παρά την αύξηση 12% σημείωσαν τα έσοδα της εταιρείας, μετά από δύο συνεχόμενες περιόδους πτώσης. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του γ' τριμήνου μειώθηκαν κατά 29% στα 1,8 δισ. δολάρια, χαμηλότερα από τις προσδοκίες για 1,9 δισ. δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν 50 σεντς, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 55 σεντς.

Η IBM καταγράφει επίσης απώλειες πάνω από 4%, παρόλο που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για κέρδη και έσοδα για το γ' τρίμηνο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε έσοδα 16,33 δισ. δολαρίων με αύξηση 9% από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της LSEG με μέσο όρο τα 16,09 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,74 δισ. δολάρια ή 1,84 δολάρια ανά μετοχή από ζημίες 330 εκατ. δολάρια ή 36 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Επιπλέον, η IBM αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του έτους, προβλέποντας πλέον αύξηση εσόδων άνω του 5%, έναντι της προηγούμενης πρόβλεψης για τουλάχιστον 5%.

Η μετοχή της American Airlines κερδίζει πάνω από 4% καθώς ανακοίνωσε μικρότερες απ' ό,τι αναμενόταν ζημίες για το γ' τρίμηνο, ενώ οι προβλέψεις της για το υπόλοιπο του έτους ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street. Επιπλέον, αναμένει να κερδίσει μεταξύ 45 και 75 σεντς ανά μετοχή το τέταρτο τρίμηνο, πάνω από τα 31 σεντς ανά μετοχή που ανέμεναν οι αναλυτές.

Στην πολιτική, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει «κατ’ ιδίαν συνάντηση» με τον Kινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, μεσούσης της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Σύμφωνα με τον Aμερικανό υπουργό Οικονομικών, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ διατηρούν τακτική επικοινωνία και «θα ήταν κρίμα να σπαταλήσουν το πρώτο τετ-α-τετ τους κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ προσπαθώντας να ξεπεράσουν ορισμένα προβλήματα αντί να προχωρήσουν σε έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας».