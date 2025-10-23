Μπέσεντ: Οι Τραμπ και Σι θα έχουν «κατ’ ιδίαν συνάντηση» στη σύνοδο κορυφής της APEC στη Νότια Κορέα

Ο Μπέσεντ αναχωρεί για τη Μαλαισία όπου θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ σχετικά με τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τα πιθανά αντίμετρα από τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει «κατ’ ιδίαν συνάντηση» με τον Kινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα, μεσούσης της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στο Fox Business Network ότι αναχωρεί για τη Μαλαισία όπου θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ για να διευθετήσουν τη διαμάχη σχετικά με τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και τα πιθανά αντίμετρα από τις ΗΠΑ, πριν από τη σύνοδο κορυφής της APEC (31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου).

Σύμφωνα με τον Aμερικανό υπουργό Οικονομικών, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ διατηρούν τακτική επικοινωνία και «θα ήταν κρίμα να σπαταλήσουν το πρώτο τετ-α-τετ τους κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ προσπαθώντας να ξεπεράσουν ορισμένα προβλήματα αντί να προχωρήσουν σε έναν πιο εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας».

Ο Σι μπορεί να έχει «μεγάλη επιρροή» στον Πούτιν

Ο κινέζος πρόεδρος θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε ο Ρώσος πρόεδρος να βάλει τέλος στην πόλεμο στην Ουκρανία, είπε χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, μια εβδομάδα πριν από τη συνάντηση που σκοπεύει να κάνει στη Νότια Κορέα με τον Σι Τζινπίνγκ.

«Θεωρώ πως μπορεί να έχει μεγάλη επιρροή στον Πούτιν», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον γενικό γραμματέα του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

«Νομίζω πως μπορεί να έχει επιρροή», επέμεινε, προσθέτοντας «θα μιλήσουμε οπωσδήποτε για τη Ρωσία και την Ουκρανία» με τον κ. Σι στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα.

Συμπλήρωσε πως θέλει διμερή συμφωνία για το εμπόριο με τον κινέζο πρόεδρο και ότι θα εγείρει ανησυχίες για την αγορά ρωσικού πετρελαίου από το Πεκίνο.

«Νομίζω θα κλείσουμε συμφωνία», προέβλεψε, λέγοντας ακόμη πως θέλει η Κίνα να ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, με φόντο τις απειλές του για απαγορευτικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ακόμη πως θεωρεί πιθανή συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα, εξηγώντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας προτείνει αποκλιμάκωση στο πεδίο των πυρηνικών εξοπλισμών και ότι η Κίνα θα μπορούσε να προστεθεί σε τέτοιο πλαίσιο — παρότι το Πεκίνο έχει αποκλείσει επανειλημμένα οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ