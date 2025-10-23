Ευρωαγορές: Ήπια ανοδικά με αποτελέσματα και κυρώσεις στο προσκήνιο - Άλμα 33% της Volvo

Οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε μία πληθώρα αποτελεσμάτων αλλά και στις κυρώσεις Τραμπ στους πετρελαϊκούς γίγαντες της Ρωσίας.

Ήπιες ανοδικές κινήσεις καταγράφουν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε μία πληθώρα εταιρικών αποτελεσμάτων αλλά και στις κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στους πετρελαϊκούς γίγαντες της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Τραμπ επικαλείται την «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης της Μόσχας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία». Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι εταιρείες χρηματοδότησαν «την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου» και ότι το Υπουργείο Οικονομικών ήταν έτοιμο να λάβει περισσότερα μέτρα κατά της Μόσχας.

Σε μία πολύ «φορτωμένη» ημέρα για τα τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,18% στις 573,30 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,23% στις 5.651 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,31% στις 24.077 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει στις 8.228 μονάδες με +0,27%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 προσθέτει 0,42% στις 9.549 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σημειώνει κέρδη 0,51% στις 42.428 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,17% στις 15.759 μονάδες.

Αύξησε την πρόβλεψη για τα ετήσια κέρδη της η Roche Holding, μετά την άνοδο 7% στις πωλήσεις σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, φτάνοντας τα 45,9 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναμένει πως τα κέρδη ανά μετοχή, θα αυξηθούν κατά ποσοστό που θα κυμανθεί από υψηλό μονοψήφιο έως χαμηλό διψήφιο σε σταθερές ισοτιμίες, ανέφερε η ελβετική φαρμακοβιομηχανία την Πέμπτη. Η προηγούμενη εκτίμηση προέβλεπε υψηλό μονοψήφιο κέρδος. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η μετοχή υποχωρεί πάνω από 2,5%.

Καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη ανακοίνωσε η Volvo για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επωφελήθηκε από το πρόγραμμα μείωσης δαπανών ύψους 18 δισ. κορωνών (1,9 δισ. δολ.). Συγκεκριμένα, τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν στα 6,4 δισ. κορώνες, πολύ πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Βελτιωμένο ήταν και το περιθώριο κερδών προ φόρων και τόκων, ακόμα και αν οι πωλήσεις αυτοκινήτων της Volvo μειώθηκαν κατά 8% φέτος έως τον Σεπτέμβριο. H μετοχή της εταιρείας σημειώνει εντυπωσιακό άλμα 33% στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης.

Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι πωλήσεις της Unilever το τρίτο τρίμηνο, λόγω της ισχυρής ζήτησης στις ανεπτυγμένες αγορές, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, και των προσπαθειών της εταιρείας για μείωση των δαπανών. Συγκεκριμένα, οι υποκείμενες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ελαφρώς πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,7%. H μετοχή ενισχύεται στο Λονδίνο πάνω από 1,5%.

Κέρδη 9% σημειώνει η μετοχή της Kering, ιδιοκτήτρια του brand Gucci, στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, μετά τον περιορισμό της πτώσης των πωλήσεων, ενώ την ίδια στιγμή τα τριμηνιαία κέρδη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα ο γαλλικός κολοσσός των ειδών πολυτελείας, ανακοίνωσε πωλήσεις 3,42 δισ. ευρώ (3,97 δισ. δολ.) για το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας μείωση 5% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η επίδοση ωστόσο αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν οι πωλήσεις μειώθηκαν 15%. Επίσης, ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών για πτώση 9,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Visible Alpha.

Άνοδο σχεδόν 5% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση κυρώσεων στους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας της Ρωσίας και την δήλωση Τραμπ ότι «οι συζητήσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

Συγκεκριμένα, το Brent σημειώνει κέρδη 4,87% και διαπραγματεύεται στα 65.64 δολάρια το βαρέλι ενώ το West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 61 δολάρια καταγράφοντας άνοδο 5%, από την στιγμή που οι ΗΠΑ έβαλαν στη «μαύρη λίστα» τους κρατικούς κολοσσούς Rosneft και Lukoil.

Απρόσμενη άνοδο κατέγραψε η επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία τον Οκτώβριο, ενισχυμένη από τη βελτίωση στους τομείς της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου.

Αναλυτικότερα, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος βελτιώθηκε στις 97 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία Insee. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν «επανάληψη» των 96 μονάδων -επίπεδο στο οποίο παρέμενε από τον Ιούνιο.