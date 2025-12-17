Κεφαλογιάννη: Το 2025 θα είναι ένα ακόμη ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό

Εστιάζοντας στην πορεία του ελληνικού τουρισμού η υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, παγκοσμίως.

«Το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου του ΣΕΤΕ «Tourism Ahead», συμπυκνώνει τη φιλοσοφία που πρέπει να υιοθετήσουμε όλοι για τον ελληνικό τουρισμό. Μία φιλοσοφία που δεν εξαντλείται στη διαχείριση του παρόντος, αλλά επενδύει στο αύριο. Επενδύει σε έναν τουρισμό που δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς αλλά σε μακροπρόθεσμη αξία, στη συνολική του συμβολή στην κοινωνία, στην οικονομία, και στον πολιτισμό της χώρας. Σε ένα τουρισμό που όχι μόνο προσαρμόζεται στις αλλαγές αλλά τις διαμορφώνει και τις αξιοποιεί. Που επενδύει στη γνώση, στην καινοτομία και στη συνεργασία». Τα παραπάνω ανέφερε σε ομιλία της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο ετήσιο συνέδριο του ΣΕΤΕ που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών.

Εστιάζοντας στην πορεία του ελληνικού τουρισμού η υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, παγκοσμίως. Το 2024, επισκέφτηκαν τη χώρα μας πάνω από 40 εκατομμύρια ταξιδιώτες (συνυπολογίζοντας και τους επιβάτες κρουαζιέρας) με εισπράξεις από τον εισερχόμενο τουρισμό που άγγιξαν τα 21,6 δισεκατομμύρια ευρώ και διψήφια ποσοστά αύξησης, σε σχέση με το 2023, σε αφίξεις και έσοδα, κατά τους «πλάγιους» και χειμερινούς μήνες.

Για το έτος που κλείνει, τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, δείχνουν ότι το 2025 θα είναι ένα ακόμη ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό. Στο διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, καταγράφηκε αύξηση 4% στις αφίξεις, ενώ οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σε σύγκριση μάλιστα με το 2019, οι εισπράξεις στο 9μηνο, ήταν υψηλότερες κατά περισσότερα από 4 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού.

«Πρόκειται για μια δυναμική που ασφαλώς δεν προέκυψε τυχαία» ανέφερε η υπουργός και συμπλήρωσε ότι «είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και συντεταγμένης, εθνικής κυβερνητικής στρατηγικής».

Στην ομιλία της η κυρία Κεφαλογιάννη ανέλυσε τον κεντρικό στόχο της στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, 12 μήνες τον χρόνο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε, το υπουργείο Τουρισμού εφαρμόζει ένα μείγμα πολιτικής για:

- τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς…

- τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών

- την αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών,

με έμφαση στην ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και

- την ψηφιοποίηση της τουριστικής προβολής, καθώς και των εργαλείων διαμόρφωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων, το υπουργείο προχωρά σε σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις. με νομοθετικές πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τις επενδύσεις. Με τη θεσμοθέτηση νέων τουριστικών προϊόντων, ποιοτικής και ήπιας ανάπτυξης, που εμπλουτίζουν την τουριστική προσφορά. Ενώ, στην κατεύθυνση της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης το υπουργείο προχώρησε στη θεσμοθέτηση ενός υποχρεωτικού συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων, με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση. Πρόκειται για ένα σύστημα που εστιάζει στην εξοικονόμηση και τη βιώσιμη διαχείριση πόρων και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε εφαρμογή το πλαίσιο που ορίζει για πρώτη φορά, λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας, για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια. Με έναρξη, ταυτόχρονα, ελέγχων τήρησης των προδιαγραφών αυτών, είτε από μεικτά κλιμάκια των Υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ, είτε αυτοτελώς.

Στο πεδίο των έργων ενίσχυσης της βιωσιμότητας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ολοκληρώνεται το έργο που θα συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση και την πλέον αποδοτική προβολή των προορισμών μας. Συγκεκριμένα, προωθείται ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό υποστηρίζοντας τη σύσταση και λειτουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (των DMMOs) σε Περιφέρειες και Δήμους της χώρας.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται το έργο για το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, που αναπτύσσεται στο υπουργείο Τουρισμού το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε ευθυγράμμιση με το Στατιστικό Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τη Μέτρηση της βιώσιμης Τουριστικής ανάπτυξης, το Παρατηρητήριο θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται κρίσιμους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες. Ενώ, θα διαλειτουργεί με τα 13αντίστοιχα Περιφερειακά Παρατηρητήρια, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ίδιου έργου. Παράλληλα, εφαρμόζονται στοχευμένες πολιτικές για την διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς με επενδύσεις σε ειδικές μορφές τουρισμού και στη διασύνδεση του πολιτιστικού κεφαλαίου με τον τουρισμό Το 2025 εφαρμόστηκε μια συνεκτική πολιτική για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού Με νομοθετική πρωτοβουλία τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, θα μπορούν πλέον να λειτουργούν 12 μήνες τον χρόνο. Επίσης, προβλέφθηκε επιπλέον η δυνατότητα ανάπτυξης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων πέραν της χιονοδρομίας με 12μηνη λειτουργία των αναβατήρων.

Ταυτόχρονα, με το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», για την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, δόθηκαν ενισχυμένα ποσά σε όσους κληρωθέντες του προγράμματος επέλεξαν να κάνουν διακοπές κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Ενώ, οι προωθητικές ενέργειες τόσο του Προγράμματος, όσο και γενικά, εστίασαν ιδιαίτερα σε λιγότερο γνωστούς, ορεινούς προορισμούς της χώρας. Επιπλέον, βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και σε στάδιο πληρωμής και τα σημαντικά έργα αναβάθμισης των τουριστικών υποδομών, όπως τουριστικοί λιμένες, καταδυτικά αξιοθέατα, χιονοδρομικά κέντρα και εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού. Ταυτόχρονα, υλοποιούνται έργα που θα συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού όπως o ολικός επανασχεδιασμός του επίσημου ταξιδιωτικού portal της χώρας, του Visitgreece.gr, που ολοκληρώνεται το 2026. Αλλά και οι ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα αξιοποιούν τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης, και είναι ειδικά σχεδιασμένες για την προβολή ειδικών μορφών τουρισμού.