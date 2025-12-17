Rebound για το πετρέλαιο - Κέρδη 1,6% με ώθηση από την ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Βενεζουέλας

Το Brent ενισχύθηκε 1,6% στα 59,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 1,6% στα 56,14 δολάρια.

Κέρδη κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», ενώ παράλληλα διέταξε τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που κινούνται προς και από τη χώρα στα οποία έχουν αποφασιστεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον. Τα γεγονότα αυτά μετρίασαν τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το αυξανόμενο πλεόνασμα του αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πετρέλαιο ανέκαμψε από το χαμηλότερο κλείσιμο εδώ και σχεδόν μισή δεκαετία στο οποίο κατρακύλησε χθες, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να ολοκληρώνουν με άνοδο 94 σεντς, ή 1,6% στα 59,86 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 87 σεντς, ή 1,6% στα 56,14 δολάρια το βαρέλι, ανατρέποντας κι αυτό τις χθεσινές βαριές απώλειες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι «εντελώς περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη Αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην Ιστορία της Νότιας Αμερικής». Από τη μεριά της, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως απορρίπτει την «γκροτέσκα στρατιωτική απειλή» του προέδρου Τραμπ. Το Καράκας έκανε λόγο για «απόλυτα παράλογη» απόφαση, που εμποδίζει το ελεύθερο εμπόριο και παρεμποδίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η κίνηση στη Βενεζουέλα αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση και έρχεται μετά την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου την περασμένη εβδομάδα από αμερικανικές δυνάμεις στα ανοικτά των ακτών της χώρας. Το καθεστώς του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η τελευταία ενέργεια είχε ως στόχο να κλέψει τους πόρους της χώρας.

Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας εάν ο Πούτιν απορρίψει την ειρηνευτική συμφωνία. Όπως αναφέρεται, οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές, όπως η στοχοποίηση πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» τάνκερ της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας, καθώς και εμπόρων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, δήλωσαν τα άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Bloomberg. Αυτά τα μέτρα προετοιμάζονται σε περίπτωση που ο Πούτιν απορρίψει μια προτεινόμενη συμφωνία με την Ουκρανία και θα μπορούσαν να αποκαλυφθούν ήδη από αυτήν την εβδομάδα.

Στο μεταξύ, το πετρέλαιο παραμένει σε τροχιά για ετήσιες απώλειες, με την προσφορά να αναμένεται να ξεπεράσει τη ζήτηση τόσο φέτος όσο και του χρόνου, κυρίως λόγω της αδρανής παραγωγής από τον OPEC+ και της αύξησης της άντλησης πετρελαίου από άλλους παραγωγούς. Σημάδια αδυναμίας της αγοράς εμφανίζονται από τις ΗΠΑ έως τη Μέση Ανατολή, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για ένα πλεόνασμα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει ότι θα είναι το μεγαλύτερο από την πανδημία.