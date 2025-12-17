Δημοσκόπηση MRB: Πρωτιά ΝΔ με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ - Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Πρωτιά με σαφές προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της MRB, την ώρα που η πολιτική σκηνή καταγράφει έντονη ρευστότητα και υψηλά ποσοστά αδιευκρίνιστης ψήφου.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με τον «Κανένα» να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.







Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

-Νέα Δημοκρατία: 22,6%

-ΠΑΣΟΚ: 10,9%

-Ελληνική Λύση: 9,1%

-Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%

-ΚΚΕ: 6,7%

-ΣΥΡΙΖΑ: 6%

-Φωνή Λογικής: 3,9%

-ΜέΡΑ25: 2,3%

-Νίκη: 1,9%

-Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%

-Νέα Αριστερά: 1,2%

-Άλλο Κόμμα: 3,9%

-Αδιευκρίνιστη ψήφος («Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» και «Λευκό-Άκυρο-Αποχή»): 22,5%

Αναγωγή στο σύνολο

Στην αναγωγή στο σύνολο η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

-Νέα Δημοκρατία: 29,2%

-ΠΑΣΟΚ: 14,1%

-Ελληνική Λύση: 11,7%

-Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%

-ΚΚΕ: 8,6%

-ΣΥΡΙΖΑ: 7,7%

-Φωνή Λογικής: 5%

-ΜέΡΑ25: 3%

Νίκη: 2,5%

-Κίνημα Δημοκρατίας: 1,9%

-Νέα Αριστερά: 1,5%

-Άλλο κόμμα: 5,1%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιλογή των πολιτών για καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 24,1%.

Ταυτόχρονα, στο 22,5% είναι το ποσοστό των πολιτών που υποδεικνύουν τον «Κανένα» ως καταλληλότερο για την ηγεσία της χώρας.

Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών

Πρώτη στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών αναδείχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 30,1%, σύμφωνα με την MRB, με τον πρωθυπουργό να ακολουθεί κοντά με 28,1%.

Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια

Στην ερώτηση της MRB για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπέδειξε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό (51,7%), ενώ οι χαμηλοί μισθοί (41,5%) και η Υγεία (36,9%) ακολουθούν.