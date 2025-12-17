Δημοσκόπηση MRB: Πρωτιά ΝΔ με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ - Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί

Πρωτιά με σαφές προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της MRB, την ώρα που η πολιτική σκηνή καταγράφει έντονη ρευστότητα και υψηλά ποσοστά αδιευκρίνιστης ψήφου.
Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται ως το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, με τον «Κανένα» να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής.
Πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:
-Νέα Δημοκρατία: 22,6%
-ΠΑΣΟΚ: 10,9%
-Ελληνική Λύση: 9,1%
-Πλεύση Ελευθερίας: 7,5%
-ΚΚΕ: 6,7%
-ΣΥΡΙΖΑ: 6%
-Φωνή Λογικής: 3,9%
-ΜέΡΑ25: 2,3%
-Νίκη: 1,9%
-Κίνημα Δημοκρατίας: 1,5%
-Νέα Αριστερά: 1,2%
-Άλλο Κόμμα: 3,9%
-Αδιευκρίνιστη ψήφος («Δεν αποφάσισα-Δεν απαντώ» και «Λευκό-Άκυρο-Αποχή»): 22,5%
Αναγωγή στο σύνολο
Στην αναγωγή στο σύνολο η δύναμη των κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:
-Νέα Δημοκρατία: 29,2%
-ΠΑΣΟΚ: 14,1%
-Ελληνική Λύση: 11,7%
-Πλεύση Ελευθερίας: 9,7%
-ΚΚΕ: 8,6%
-ΣΥΡΙΖΑ: 7,7%
-Φωνή Λογικής: 5%
-ΜέΡΑ25: 3%
Νίκη: 2,5%
-Κίνημα Δημοκρατίας: 1,9%
-Νέα Αριστερά: 1,5%
-Άλλο κόμμα: 5,1%
Καταλληλότερος πρωθυπουργός
Πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επιλογή των πολιτών για καταλληλότερο πρωθυπουργό, με 24,1%.
Ταυτόχρονα, στο 22,5% είναι το ποσοστό των πολιτών που υποδεικνύουν τον «Κανένα» ως καταλληλότερο για την ηγεσία της χώρας.
Δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών
Πρώτη στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών αναδείχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 30,1%, σύμφωνα με την MRB, με τον πρωθυπουργό να ακολουθεί κοντά με 28,1%.
Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια
Στην ερώτηση της MRB για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπέδειξε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό (51,7%), ενώ οι χαμηλοί μισθοί (41,5%) και η Υγεία (36,9%) ακολουθούν.