Πολιτική | Διεθνή

Ο Λούλα απειλεί να εγκαταλείψει τη συμφωνία EE-MERCOSUR

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Λούλα απειλεί να εγκαταλείψει τη συμφωνία EE-MERCOSUR
Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Αν δεν το κάνουμε τώρα, η Βραζιλία δεν θα υπογράψει αυτήν τη συμφωνία όσο είμαι πρόεδρος», είπε ο Λούλα.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα πως εάν η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της MERCOSUR (Mercado Común del Sur / Κοινή Αγορά του Νότου) – δηλαδή της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης – δεν οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους, τότε η χώρα του θα αποσύρει το ενδιαφέρον της και δεν πρόκειται να την υπογράψει.

Η Ιταλία και η Γαλλία γνωστοποίησαν νωρίτερα σήμερα ότι δεν ήταν έτοιμες να υποστηρίξουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σκόπευε να ταξιδέψει στη Βραζιλία τις επόμενες ημέρες για να υπογράψει τη συμφωνία.

«Αν δεν το κάνουμε τώρα, η Βραζιλία δεν θα υπογράψει αυτήν τη συμφωνία όσο είμαι πρόεδρος», είπε ο Λούλα σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Υποστηρίζοντας πως έγιναν μεγάλες παραχωρήσεις, ο βραζιλιάνος πρόεδρος τόνισε: «Αν πουν όχι, θα είμαστε σκληροί μαζί τους στο εξής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Παρασκευή ξεκινά η καταβολή των αυξημένων συντάξεων - Τα ποσά με παραδείγματα

Πού ανοίγει νέο κατάστημα Taco Bell

Έρχεται νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους από τη ΔΥΠΑ με επιδότηση 17.500 ευρώ - Έμφαση στις γυναίκες

tags:
Βραζιλία
Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα
Mercosur
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider