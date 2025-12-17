Opinion Poll: Στο 29,7% η ΝΔ - Ένας στους δύο διαφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων από τους αγρότες

Ένας στους δύο πολίτες δηλώνει πως διαφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων από τους αγρότες, ενώ χαρακτηρίζουν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητάς τους.

Προβάδισμα 16,1 μονάδων στη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου δίνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης παρουσιάζουν σε σταθερά επίπεδα τα περισσότερα κόμματα, με την Πλεύση και την Ελληνική Λύση να παρουσιάζουν άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το ποσοστό του 30%, καθώς συγκεντρώνει 29,7% έναντι 13,6% του ΠΑΣΟΚ (απόσταση 16,1 μονάδων) και 11,9% της Ελληνικής Λύσης. Ακολουθούν με 10,1% η Πλεύση Ελευθερίας, με 8,6% το ΚΚΕ, με 4,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, με 4% η Φωνή Λογικής και με 3,1% το ΜεΡΑ25, ενώ εκτός Βουλής βρίσκονται η Νίκη, το Κίνημα Δημοκρατίας και η Νέα Αριστερά.

Ακόμη, ένας στους δύο πολίτες δηλώνει πως διαφωνεί με το κλείσιμο των δρόμων από τους αγρότες, ενώ χαρακτηρίζουν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητάς τους. Επιπλέον, μοιρασμένοι είναι στο ερώτημα «αυτοδυναμία ή κυβέρνηση συνεργασίας», ενώ χαρακτηρίζουν πρόσωπο της χρονιάς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα πιο σημαντικά γεγονότα για το 2025

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για τα πιο σημαντικά γεγονότα του 2025, πρώτο αναδεικνύεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 22,3%, γεγονός που φαίνεται να συγκλόνισε την κοινή γνώμη και να άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια συζήτηση.

Ακολουθεί η συνέχιση των πολέμων με 18,3%, που υπενθυμίζει τη διαρκή ανησυχία για την παγκόσμια αστάθεια, ενώ τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη (12,3%) και η συμφωνία ειρήνης στη Γάζα (12,2%) καταγράφονται επίσης ως καθοριστικές στιγμές, με διαφορετική βαρύτητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πιο χαμηλά στην κλίμακα βρίσκονται οι ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας–ΗΠΑ (5%) και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (3,9%), που αν και σημαντικές, δεν φαίνεται να απασχόλησαν τόσο έντονα την κοινωνία.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει πως οι πολίτες αξιολογούν ως πιο κρίσιμα τα γεγονότα που συνδέονται με σκάνδαλα και κρίσεις, σε σύγκριση με τις θεσμικές ή διπλωματικές εξελίξεις.

Οι αγρότες στο επίκεντρο

Η πρώτη ερώτηση της δημοσκόπησης αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών:

47,5% θεωρούν ότι έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας.

40,7% πιστεύουν ότι έχουν δίκιο, αλλά διαφωνούν με το κλείσιμο των δρόμων.

8,2% εκτιμούν ότι τα αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί και οι αποκλεισμοί είναι αδικαιολόγητοι.

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία αναγνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τη νομιμότητα των αιτημάτων, αλλά παραμένει διχασμένη ως προς τις μορφές πίεσης.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητική αξιοπιστία

Η δεύτερη ερώτηση εστιάζει στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

73,3% πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους.

23,6% εκφράζουν εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση.

3,1% δηλώνουν «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει έντονη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην κυβερνητική βούληση για διαφάνεια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική ατζέντα και τις εκλογικές ισορροπίες.