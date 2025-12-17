ΗΠΑ: Επιτρεπτές οι πωλήσεις πετρελαίου από το ρωσικό έργο Sakhalin-2 έως τις 18 Ιουνίου

Η γενική άδεια, που εκδόθηκε από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, είναι σημαντική για τη σύμμαχο των ΗΠΑ Ιαπωνία, η οποία προμηθεύεται περίπου το 9% του υγροποιημένου φυσικού αερίου της από τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ παρέτειναν σήμερα την απαλλαγή από τις κυρώσεις που επιτρέπει τις πωλήσεις πετρελαίου από το ρωσικό έργο Sakhalin-2 έως τις 18 Ιουνίου του επόμενου έτους, μια κίνηση που πιθανόν θα επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από το εν λόγω έργο.

Η γενική άδεια, που εκδόθηκε από το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, είναι σημαντική για τη σύμμαχο των ΗΠΑ Ιαπωνία, η οποία προμηθεύεται περίπου το 9% του υγροποιημένου φυσικού αερίου της από τη Ρωσία. Η άδεια που επιτρέπει τις συναλλαγές με το έργο Sakhalin-2 αποτελεί παρέκκλιση από τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο έργο από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2022 λόγω της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε παρά την πίεση που άσκησε η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία, προκειμένου να μειώσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το υπουργείο παρέτεινε επίσης την απαλλαγή, επίσης έως τις 18 Ιουνίου, επιτρέποντας συναλλαγές με ρωσικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Gazprombank, που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια που χρησιμοποιείται για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ