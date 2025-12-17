Ιστορικό υψηλό για το ασήμι: «Προσγειώθηκε» πάνω από τα 66 δολάρια - Κέρδη για τον χρυσό

Το ασήμι επιδίδεται σε ράλι 126% φέτος ενώ ο χρυσός μετρά κέρδη 65% από την αρχή του 2025.

Νέες κορυφές κατέκτησε το ασήμι την Τετάρτη, το οποίο ξεπέρασε τα 66 δολάρια, ενώ οι τιμές του χρυσού σταθεροποιήθηκαν, καθώς δέχτηκαν στήριξη από τις ελπίδες για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από την Fed μετά τα πιο αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που έδειξαν μια ψύχρανση στην αμερικανική αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, το επενδυτικό κοινό αναζήτησε την επενδυτική ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου ελέω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας.

Ειδικότερα, στην αγορά σποτ το ασήμι σημείωσε άλμα περίπου 4% στα 66,3 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η πλατίνα κατέγραψε άνοδο 2,5% στα 1.896,90 δολάρια, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άγγιξε το επίπεδο των 1.920,71 δολαρίων, σε υψηλό άνω της 17ετίας. Το παλλάδιο πρόσθεσε σχεδόν 2,5% στα 1.643,79 δολάρια, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι τιμές του χρυσού σταθεροποιήθηκαν, με το πολύτιμο μέταλλο στην αγορά σποτ να ολοκληρώνει με κέρδη 0,7% στα 4.332,21 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures στις ΗΠΑ ενισχύθηκαν 0,7% στα 4.364 δολάρια. Το ασήμι επιδίδεται σε ράλι 126% φέτος ενώ ο χρυσός μετρά κέρδη 65% από την αρχή του 2025.

Η Fed την περασμένη εβδομάδα προχώρησε στην τρίτη και τελευταία μείωση των επιτοκίων της για το 2025, και τα σχόλια του προέδρου της, Τζερόμ Πάουελ θεωρήθηκαν λιγότερο επιθετικά από ό,τι αναμενόταν. Οι traders προεξοφλούν δύο μειώσεις 25 μονάδων βάσης το 2026. Τα μη αποδοτικά assets όπως ο χρυσός συνήθως αποδίδουν καλά σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων. Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Τραμπ διέταξε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων από και προς τη Βενεζουέλα.

Το επενδυτικό κοινό αναμένει τώρα τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Νοεμβρίου, που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη, και τον Δείκτη Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών, που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή.