Πού ανοίγει νέο κατάστημα Taco Bell

Στην Πανόρμου το νέο κατάστημα της γνωστής μεξικάνικης αλυσίδας που ήρθε στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες.

Συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου της εμβληματικής αλυσίδας εστιατορίων μεξικανικής κουζίνας Taco Bell στην ελληνική αγορά.

Λίγους μήνες μετά την έλευση της αλυσίδας στη χώρα μας, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη λειτουργία του νέου της καταστήματος. Το νέο κατάστημα θα ανοίξει στην Πανόρμου, στη διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 73, ενώ τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Αυτό είναι το τρίτο κατά σειρά κατάστημα της μεξικάνικης αλυσίδας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Το πρώτο κατάστημα Taco Bell στη χώρα μας άνοιξε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στο Χαλάνδρι, στην οδό Κολοκοτρώνη 13. Το εστιατόριο προσφέρει όλες τις επιλογές των Taco Bell, όπως tacos, burritos, quesadillas, nachos κ.α. Το κατάστημα στο Χαλάνδρι λειτουργεί Δευτέρα-Κυριακή 11:00 - 24:00.

Ακολούθησε στα τέλη Οκτωβρίου το δεύτερο κατάστημα Taco Bell στο The Mall Athens, το οποίο επίσης λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τις πληροφορίες, το αμέσως επόμενο διάστημα έπονται και νέα σημεία της διάσημης αλυσίδας. Άλλωστε η άφιξη των Taco Bell στην Ελλάδα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή επέκταση του brand, φέρνοντας στη χώρα μας γεύσεις εμπνευσμένες από το Μεξικό.

Η Taco Bell Corp, θυγατρική της Yum! Brands, είναι το κορυφαίο brand εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης με έμπνευση από τη μεξικάνικη κουζίνα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι συνταγές που περιλαμβάνονται στο μενού τους παράγονται κατά παραγγελία και σερβίρονται σε περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες την εβδομάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα υπάρχουν πάνω 8.500 εστιατόρια παγκοσμίως και πάνω από 1.000 εστιατόρια Taco Bell σε 31 χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σημειώνεται ότι η Taco Bell ιδρύθηκε το 1962 από τον Glen Bell στην πόλη Downey της Καλιφόρνια, ενώ από το 2002 είναι θυγατρική της Yum! Brands, Inc.

Στην Ελλάδα την ανάπτυξη της αλυσίδας Taco Bell έχει αναλάβει η Food Plus AEBE που δραστηριοποιείται ως franchisee της Yum International.

Ιδρύθηκε το 1989 με αντικείμενο τότε την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά του σήματος Pizza Hut. Η Food Plus είναι η ίδια εταιρεία που «τρέχει» παράλληλα και την ανάπτυξη των γνωστών εστιατορίων KFC.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, το 2024 η Food Plus AEBE είχε κύκλο εργασιών ύψους 45,62 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 42,03 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, ήτοι αυξημένο κατά 8,54%. Τα μεικτά κέρδη εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν στα 22,75 εκατ. ευρώ (49,88% του κύκλου εργασιών) από 21,97 εκατ. ευρώ (52,29% του κύκλου εργασιών) το 2023.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν διαμορφωθεί σε 4.798.811,34 ευρώ έναντι 4.095.330,93 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ενώ για το 2024 τα κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσό των 703.480,41 ευρώ έναντι κερδών ύψους 2,1 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Να σημειωθεί παράλληλα ότι στη διάρκεια της χρήσης 2025 η εταιρεία έλαβε δάνειο ύψους 1.500.000,00 ευρώ, το οποίο θα αποπληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2029.