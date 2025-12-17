Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχείς διακοπές της συνεδρίασης εν μέσω αντεγκλήσεων

Το προεδρείο της επιτροπής αναγκάστηκε τρεις φορές να διακόψει την συνεδρίαση προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Υψηλοί τόνοι επικράτησαν στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την κατάθεση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον κατηγορεί για συναυτουργό στο «έγκλημα της κυβέρνησης και στην προσπάθεια της να το συγκαλύψει», και να απευθύνει "μομφή" στο προεδρείο.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου έθεσε σειρά ερωτήσεων, επιμένοντας να απαντήσει ο κ. Μυλώνακης για τις «ακριβείς αρμοδιότητές» του, ποιους ενημέρωσε για το υπόμνημα του Γρηγόρη Βάρρα σχετικά με τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις επισυνδέσεις, για τον Γιώργο Ξυλούρη, και αν ενημέρωνε τον πρωθυπουργό «ως όφειλε» και τι ακριβώς ήταν οι εντολές του πρωθυπουργού.

«Προστατεύετε τον κ. Μυλωνάκη με εντολή Μητσοτάκη», «είστε επίορκοι και υπόλογοι», «είστε διαπλεκόμενοι» ήταν μεταξύ άλλων οι κατηγορίες που εκτόξευε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προς το προεδρείο και τους βουλευτές της ΝΔ.

«Δεν με έχει ορίσει γενικό εισαγγελέα της χώρας ο πρωθυπουργός. Η εντολή του ήταν οριζόντια προς όλους, για νομιμότητα παντού. Κάνετε ένα ιδιότυπο μπούλινγκ σε όλους στη Βουλή» αντέδρασε ο κ. Μυλωνάκης.

«Σταματήστε επιτέλους το σόου», ανέφερε η προεδρεύουσα της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Στην κατηγορία τής κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι με εντολή του πρωθυπουργού παρακολουθούνταν οι βουλευτές και τα στελέχη της ΝΔ η απάντηση του κ. Μυλωνάκη ήταν «μόνο ως αστεϊσμό μπορώ να το εκλάβω».

Στην αναφορά της «είστε εγκληματίας» ο κ. Μυλωνάκης αντέδρασε έντονα. «Χαρακτηρίσατε έναν εν ενεργεία βουλευτή ως εγκληματία. Φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε την ευθύνη των λεγομένων σας ως ποινικό αδίκημα», της είπε. «Φυσικά και αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγομένων μου», σχολίασε η κυρία Κωνσταντοπούλου επαναλαμβάνοντας ότι είναι υπαίτιος για υπόθαλψη εγκληματία…

Οι αντεγκλήσεις συνεχίστηκαν και μετά τις διακοπές, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη να εγκαλεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι αναίτια τον βιντεοσκόπησε με τον μάρτυρα, υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκη, και την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει ότι στο βίντεο απεικονίζεται ο κ. Λαζαρίδης να συνεννοείται με τον κ. Μυλωνάκη στη διάρκεια της διακοπής και ότι αυτό είναι ευθεία παραβίαση των κανόνων της δικονομίας.

Ο κ. Λαζαρίδης επέκρινε επίσης την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι «δεν μας έχει πει απολύτως τίποτα για τις καταγγελίες του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου μας του κ. Μηταράκη, για εμπλοκή της ίδιας και του κόμματος της, σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση. [...] Πρέπει να μας απαντήσει ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και η χρηματοδότηση της ΜΚΟ, εάν τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων, και εάν δηλώνει το μερίδιο της στο "πόθεν έσχες", και το κόμμα της στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής».

Από την πλευρά της και -εν μέσω εντάσεων- η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο φορέας "Δικαιοσύνη για Όλους" είναι εκπαιδευτικός φορέας τής Πλεύσης Ελευθερίας και ότι «είναι δημόσια και διαφανής η λειτουργία της». «Εγώ δεν έχω εμπλοκή στη διαχείρισή της, παρά μόνο στη δημιουργία της. Η όλη προσπάθεια είναι μία προσπάθεια βρώμικων προσώπων, να λασπώσετε καθαρούς ανθρώπους, επειδή νομίζετε ότι όλοι είμαστε σαν κι εσάς» προσέθεσε.

Σημειώνεται ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της επιτροπής στον εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για ψευδορκία από τον μάρτυρα, με τον πρόεδρο της επιτροπής Α. Νικολακόπουλο, να διακόπτει εκ νέου τη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για συνεχείς διακοπές από την κυρία Κωνσταντοπούλου και λέγοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχειρεί να μετατρέπει τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στην επιτροπή, σε προσωπικό της σόου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ