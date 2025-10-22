Απώλειες στη Wall Street ελέω εταιρικών αποτελεσμάτων και εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών δέχτηκαν πίεση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Texas Instruments (-5,6%).

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς κάποια από τα εταιρικά αποτελέσματα που έχουν δημοσιευτεί, συμπεριλαμβανομένων των Netflix και Texas Instruments, απογοήτευσαν το επενδυτικό κοινό.

Παράλληλα, οι ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενισχύθηκαν μετά από δημοσίευμα του Reuters, στο οποίο αναφέρεται από πηγές πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εξαγωγές αμερικανικών λογισμικών προς την Κίνα, ως αντίποινα για τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές του Reuters, το σχέδιο αυτό, αν και δεν είναι η μόνη επιλογή που έχει τεθεί στο τραπέζι, θα υλοποιούσε τις απειλές που είχε εξαπολύσει ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές όλων «κρίσιμων λογισμικών» προς την Κίνα, περιορίζοντας έτσι τις παγκόσμιες αποστολές προϊόντων που περιέχουν ή έχουν παραχθεί με αμερικανικά λογισμικά.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 334 μονάδες, ή 0,71% στις 46.590 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημείωσε πτώση 0,52% στις 6.700 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε 0,93% στις 22.740 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών δέχτηκαν πίεση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Texas Instruments (-5,6%), τα οποία ήταν χαμηλότερα από τις προβλέψεις και απογοήτευσαν τους επενδυτές. Πτώση σημείωσαν και οι On Semiconductor (-5,7%), Advanced Micro Devices (-3,3%), Micron Technology (-1,9%) και VanEck Semiconductor (-1,9%).

Η περίοδος δημοσίευσης των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών έχει ξεκινήσει θετικά για τον S&P 500, καθώς περισσότερα από τα 3/4 των εισηγμένων εταιρειών στον δείκτη έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματά τους, τα οποία έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με το FactSet.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Netflix κατέγραψε «βουτιά» άνω του 10% μετά τα χαμηλότερα από το αναμενόμενο αποτελέσματα που παρουσίασε για το γ' τρίμηνο, επικαλούμενη μία διαμάχη με τις φορολογικές αρχές της Βραζιλίας. Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 11,51 δισ. δολάρια ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα κέρδη ανά μετοχή βρέθηκαν στα 5,87 δολάρια έναντι 6,97 που ανέμεναν οι αναλυτές της LSEG.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Tesla προχωρά στην ανάκληση περίπου 13.000 οχημάτων που κατασκευάστηκαν πρόσφατα, εξαιτίας ενός προβλήματος που μπορεί να προκαλέσει ξαφνική απώλεια ισχύος της μπαταρίας, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Σύμφωνα με το Bloomberg, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ανακαλεί σχεδόν 8.000 SUV Model Y και περισσότερα από 5.000 sedan Model 3, τα οποία κατασκευάστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι κατά πόσο αυτή η συμφωνία μπορεί να αποδυναμώσει την κυριαρχία της Κίνας στις σπάνιες γαίες. Η Κίνα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 70% της παγκόσμιας εξόρυξης σπάνιων γαιών και το 90% του διαχωρισμού και της επεξεργασίας τους και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιούν τα κρίσιμα υλικά ως «όπλο» τόσο κατά των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) των ΗΠΑ, τα οποία αναμένονταν κανονικά την Παρασκευή αλλά καθυστέρησαν λόγω του παρατεταμένου shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, αναμένεται να δείξουν ότι ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε στο 3,1% τον Σεπτέμβριο.

Οι επενδυτές τώρα αναμένουν τα οικονομικά μεγέθη της Tesla μετά το «καμπανάκι» της Wall Street. Πρόκειται για τον πρώτο τεχνολογικό κολοσσό από τις "Magnificent 7" που θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά του για το τρίμηνο.