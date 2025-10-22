Reuters: Ο Τραμπ εξετάζει την επιβολή δασμών στις εξαγωγές λογισμικών στην Κίνα

Η κίνηση αυτή έρχεται αντίποινα για τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εξαγωγές αμερικανικών λογισμικών προς την Κίνα εξετάζει η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ -από λογισμικά για φορητούς υπολογιστές έως κινητήρες τζετ-, ως αντίποινα για τους περιορισμούς που επέβαλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές του Reuters, το σχέδιο αυτό, αν και δεν είναι η μόνη επιλογή που έχει τεθεί στο τραπέζι, θα υλοποιούσε τις απειλές που είχε εξαπολύσει ο Τραμπ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές όλων «κρίσιμων λογισμικών» προς την Κίνα, περιορίζοντας έτσι τις παγκόσμιες αποστολές προϊόντων που περιέχουν ή έχουν παραχθεί με αμερικανικά λογισμικά.

Συγκεκριμένα, στις 10 Οκτωβρίου, ο Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 100% στις κινεζικές εισαγωγές και ελέγχων στις εξαγωγές όλων των κρίσιμων λογισμικών που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από την 1η Νοεμβρίου, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο, του οποίου οι λεπτομέρειες αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, ενδέχεται να μην προχωρήσει.

Ωστόσο, το γεγονός ότι εξετάζονται τέτοιοι περιορισμοί και έλεγχοι δείχνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο δραματικής κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων με την Κίνα, ακόμη και αν ορισμένοι εντός της αμερικανικής κυβέρνησης προτιμούν μια πιο ήπια προσέγγιση, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εμπορίου δεν έχουν σχολιάσει μέχρι ώρας επί του θέματος.

Εκπρόσωπος της κινεζικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η Κίνα αντιτίθεται στην επιβολή «μονομερών μέτρων» από την πλευρά των ΗΠΑ και δεσμεύτηκε να «λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της» εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε αυτό που το Πεκίνο θεωρεί λανθασμένη πορεία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης θα μπορούσαν να ανακοινώσουν το σχέδιο προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Πεκίνο, αλλά εν τέλει να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή του, όπως ανέφερε μία από τις πηγές.

Η κίνηση αυτή, αν τελικά πάρει «σάρκα και οστά», θα μπορούσε να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο και τις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, ειδικά για τα τεχνολογικά προϊόντα, ενώ θα μπορούσε να έχει έντονες επιπτώσεις και για την αμερικανική οικονομία.