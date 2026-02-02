Ζελένσκι: Η Ρωσία τηρεί σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικά βήματα. Πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη».

Η Ρωσία έχει σε μεγάλο βαθμό τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το Κίεβο προετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο τριμερών συνομιλιών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει στοχευμένες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές τις τελευταίες 24 ώρες, αν και οι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της πρώτης γραμμής έχουν δεχθεί πυρά. «Τα μέτρα αποκλιμάκωσης... συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και στην πιθανή έκβασή της. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τη διαπραγματευτική του ομάδα ενόψει του επόμενου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους που αναμένεται να ξεκινήσουν την Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη.

«Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι σταμάτησαν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης, αλλά διαφώνησαν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε υποβάλει προσωπικό αίτημα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να σταμτήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η εκεχειρία υποτίθεται ότι θα διαρκέσει μια εβδομάδα, ξεκινώντας από τις 30 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ