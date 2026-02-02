«Βουτιά» για το πετρέλαιο με φόντο την αποκλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ - Ιράν

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως, Ιράν και οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης την Παρασκευή στην Τουρκία.

Με ισχυρή πτώση ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται λιγότερο ανήσυχοι για ένα σοκ στην προσφορά, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν που αποκλιμακώνουν τις εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Μαρτίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης υποχώρησαν κατά 4,7% ή 3,60 δολάρια και διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 62,14 δολαρίων/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Απριλίου του Brent έχασαν περίπου 4,4% και έκλεισαν στα 66,30 δολάρια/βαρέλι.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως, Ιράν και οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης την Παρασκευή στην Τουρκία, ενώ ένας διπλωμάτης ανέφερε ότι στη συνάντηση αυτή ενδέχεται να είναι παρόντες και εκπρόσωποι άλλων χωρών, όπως της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη, σε μια προσπάθεια να δώσουν νέα πνοή στη διπλωματία και να σκορπίσουν τους φόβους για έναν νέο περιφερειακό πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει το Ιράν για μια πιθανή παρέμβαση εάν δεν καταφέρει να καταλήξει σε πυρηνική συμφωνία ή συνεχίσει να καταπνίγει τις διαμαρτυρίες. Το Σάββατο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Ιράν «ομιλεί σοβαρά» με τις ΗΠΑ ενώ ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας της Τεχεράνης, Αλί Λαριτζανί, επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για διαπραγματεύσεις.