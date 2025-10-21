Netflix: Απογοήτευσαν τα αποτελέσματα γ' τριμήνου - Πτώση 7% της μετοχής

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 11,51 δισ. δολάρια ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Χαμηλότερα από το αναμενόμενο ήταν τα αποτελέσματα που παρουσίασε η Netflix για το γ' τρίμηνο, επικαλούμενη μία διαμάχη με τις φορολογικές αρχές της Βραζιλίας.

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 11,51 δισ. δολάρια ανάλογα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα κέρδη ανά μετοχή βρέθηκαν στα 5,87 δολάρια έναντι 6,97 που ανέμεναν οι αναλυτές της LSEG.

Τα έσοδα για το γ' τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17%, με ώθηση από την άνοδο στους συνδρομητές, τις προσαρμογές των τιμών και τα αυξημένα έσοδα από διαφημίσεις, σύμφωνα με την εταιρεία.

Τα καθαρά κέρδη για το γ' τρίμηνο ήταν 2,55 δισ. δολάρια έναντι 2,36 δισ. δολαρίων ένα χρόνο πριν.

«Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους 28% ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψή μας για 31,5% λόγω ενός εξόδου που σχετίζεται με μια συνεχιζόμενη διαμάχη με τις φορολογικές αρχές της Βραζιλίας, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί. Χωρίς αυτό το έξοδο, θα είχαμε ξεπεράσει την πρόβλεψή μας για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του τρίτου τριμήνου του 2025. Δεν αναμένουμε αυτό το ζήτημα να έχει ουσιαστική επίδραση στα μελλοντικά αποτελέσματα», σημείωσε η εταιρεία.

Για το σύνολο του έτους, η Netflix αναμένει έσοδα στα 45,1 δισ. δολάρια, με άνοδο 16% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις για αύξηση εσόδων μεταξύ 15% και 16%.

Η εταιρεία υποβάθμισε την πρόβλεψή της για το λειτουργικό περιθώριο κέρδους για το 2025, αναμένοντας πλέον 29% αντί για 30%, όπως είχε προβλεφθεί προηγουμένως, λόγω του φορολογικού ζητήματος στη Βραζιλία για την αλλαγή αυτή.

Η μετοχή της Netflix υποχωρεί 7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.