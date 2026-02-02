IATA: Δύο προκλήσεις απειλούν τον στόχο των «μηδενικών εκπομπών» μέχρι το 2050

Η παράταση της χρήσης παλαιότερων αεροσκαφών και η ανεπάρκεια βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), αυξάνουν τα κόστη και καθυστερούν τη μετάβαση σε πιο «οικολογικές» αερομεταφορές, είπε ο Γουίλι Γουόλς.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), του παγκόσμιου οργανισμού αεροπορικών εταιρειών που εδρεύει στο Μόντρεαλ, προειδοποίησε σήμερα ότι η έλλειψη αποδοτικών νέων αεροπλάνων και εναλλακτικών καυσίμων αυξάνουν τα κέρδη των προμηθευτών και θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων μέχρι το 2050.

Η παράταση της χρήσης παλαιότερων αεροσκαφών και η ανεπάρκεια βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), αυξάνουν τα κόστη και καθυστερούν τη μετάβαση σε πιο «οικολογικές» αερομεταφορές, είπε ο Γουίλι Γουόλς, ο γενικός διευθυντής της ΙΑΤΑ.

«Παραμένω αισιόδοξος, με επιφύλαξη, ότι μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050, όμως σίγουρα η πρόκληση είναι μεγαλύτερη», είπε ο Γουόλς στο Reuters TV, παραμονές των εγκαινίων της διετούς Αεροδιαστημικής Έκθεσης Σιγκαπούρης (3-8 Φεβρουαρίου).

Οι περίπου 350 αεροπορικές εταιρείες που εκπροσωπούνται από την ΙΑΤΑ υιοθέτησαν το 2021 τον στόχο να μειώσουν τις εκπομπές αερίων των αεροσκαφών, που αποτελούν το 2-3% του παγκόσμιου συνόλου. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των SAF και την έγκαιρη προμήθεια νέων αεροπλάνων και κινητήρων, κάτι όμως που καθυστερεί λόγο προβλημάτων στην αλυσίδα ανεφοδιασμού.

Όταν ρωτήθηκε αν η ΙΑΤΑ θα διατηρήσει αυτόν τον στόχο στην επόμενη γενική συνέλευσή της τον Ιούνιο, ο Γουόλς απάντησε: «Ενδέχεται τα μέλη μας να πουν ότι δεν μπορούν πλέον να δεσμευτούν στον στόχο της επίτευξης μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050».

Ο Γουόλς επισήμανε ότι τα προβλήματα ανεφοδιασμού και η συνεπακόλουθη άνοδος των τιμών, ιδίως για τα εξαρτήματα των κινητήρων, επιτείνουν το πρόβλημα. «Δεν είναι βιώσιμο… Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πιο σοβαρή συζήτηση επ’ αυτού», πρόσθεσε, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την εικόνα της «συνεργασίας» των κλάδων του τομέα που παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις όπως η Έκθεση αυτής της εβδομάδας.

«Με ενοχλεί όταν ακούω (τους κατασκευαστές κινητήρων) να μιλούν για εταιρική σχέση και συνεταίρους. Δεν είναι συνέταιροί μας», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ