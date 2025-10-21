Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές - Κέρδη για τις αμυντικές μετοχές

O δείκτηw Stoxx Europe Aerospace and Defense να προσθέτει περίπου 0,2%.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι περισσότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, οι οποίες είχαν «αναζωπυρωθεί» πρόσφατα, φαίνεται πως έχουν εξασθενίσει.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,10% στις 572,64 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στο «πράσινο». Ο Eurostoxx 50 σημειώνει κέρδη 0,02% στις 5.681 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX χάνει 0,02% στις 24.285 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανέρχεται στις 8.218 μονάδες με +0,15%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 ισχυροποιείται 0,29% στις 9.430 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει άνοδο 0,72% στις 42.704 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 προσθέτει 0,27% στις 15.889 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές του αμυντικού κλάδου συνεχίζουν για δεύτερη σερί ημέρα την ανοδική τους πορεία, με τον δείκτη Stoxx Europe Aerospace and Defense να προσθέτει περίπου 0,2%. Η γερμανική Renk σημειώνει άνοδο 0,2%, ενώ η ιταλική Leonardo προσθέτει 0,8%.

Στη Βρετανία, τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο δανεισμός του δημοσίου έφτασε τα 20,2 δισ. λίρες (27 δισ. δολάρια) τον περασμένο μήνα - το υψηλότερο επίπεδο (για οποιονδήποτε Σεπτέμβριο) από το 1997.

Το ποσό αυτό ανέβασε τον δημόσιο δανεισμό το α' εξάμηνο στα 99,8 δισ. λίρες, αυξημένο κατά 13% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, σηματοδοτώντας το δεύτερο υψηλότερο ποσό δανεισμού από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο από την έναρξη τήρησης αρχείων.

Ωστόσο, ήταν σύμφωνο με μια πρόβλεψη που έγινε τον Μάρτιο από το Γραφείο Προϋπολογισμού (OBR) της Βρετανίας.

Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τη συνεδρίαση της Fed την επόμενη εβδομάδα, κατά την οποία αναμένεται ευρέως ότι οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα προβούν σε νέα μείωση των επιτοκίων.

Ασία

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού, με τις ιαπωνικές μετοχές να «αναρριχώνται» νέα ιστορικά υψηλά μετά την είδηση πως η Σανάε Τακαΐτσι αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της χώρας.

Η Τακαΐτσι κατάφερε να κερδίσει την ψήφο της κάτω βουλής για την πρωθυπουργία, ανοίγοντας το δρόμο για την ορκωμοσία της αργότερα σήμερα ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, υπερβαίνοντας την πλειοψηφία στην 465μελή βουλή, σύμφωνα με το προσωπικό της βουλής.

Σε αυτό το κλίμα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 0,15% και έκλεισε στις 49.261 μονάδες, ενώ νωρίτερα ενδοσυνεδριακά σημείωσε άνοδο έως και 1,5%, ξεπερνώντας 49.900 μονάδες, σε απόσταση αναπνοής από το ορόσημο των 50.000 μονάδων. Ο ευρείας βάσης Topix έκλεισε στις 3.249 μονάδες με άνοδο 0,03%.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται 0,77% στις 26.053 μονάδες, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 1,53% στις 4.607 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε στις 3.823 μονάδες με κέρδη 0,24%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq απώλεσε 0,37% στις 872,50 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 με άνοδο 0.70% ανήλθε στις 9.094 μονάδες.