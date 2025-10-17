Wall Street: Αισιόδοξο κλείσιμο στην εβδομάδα παρά το χθεσινό selloff

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 έχει κερδίσει 1,7% μετά από το ισχυρό ξεκίνημα στα αποτελέσματα γ' τριμήνου, ενώ ο Dow περίπου 1,7% και ο Nasdaq βρίσκεται στο +2,2%.

Με θετικά πρόσημα ολοκλήρωσαν τελικά οι δείκτες στη Wall Street τη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να ξεπεράσουν τις ανησυχίες για την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που προκάλεσαν το τραπεζικό selloff της Πέμπτης. Επιπλέον, επεξεργάστηκαν τα ηπιότερα σχόλια του Τραμπ για τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, που δήλωσε ότι η πλήρης επιβολή των προαναγγελθέντων δασμών δεν θα ήταν βιώσιμη.

Υπενθυμίζεται, ότι η επενδυτική εμπιστοσύνη κλονίστηκε με την είδηση πως οι περιφερειακές τράπεζες Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,52% στις 46.190 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,53% στις 6.664 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ισχυροποιήθηκε 0,52% στις 22.679 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 έχει κερδίσει 1,7% μετά από το ισχυρό ξεκίνημα στα αποτελέσματα γ' τριμήνου, ενώ ο Dow περίπου 1,7% και ο Nasdaq βρίσκεται στο +2,2%.

«Η θετική διάθεση που επικράτησε σήμερα έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την Κίνα. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά πιστεύω ότι με το τρόπο αυτό θέτει ως βάση ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δει μια επανάληψη του selloff τύπου Liberation Day», δήλωσε ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, στο CNBC.

Οι μετοχές των εταιρειών που οδήγησαν στην κατάρρευση των τραπεζών την Πέμπτη ανέκαμψαν την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι οι κακές πιστωτικές τοποθετήσεις ήταν μεμονωμένο γεγονός και δεν αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης κρίσης.

Μετά τις χθεσινές απώλειες έως και 13%, η Zions ενισχύθηκε πάνω από 5% μετά την αναβάθμιση από την Baird, η οποία δήλωσε ότι η πτώση της αξίας ήταν δυσανάλογη με το μέγεθος των ενδεχόμενων ζημιών από δάνεια που αντιμετώπιζε.

Η επενδυτική τράπεζα Jefferies, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της έκθεσής της στην πτώχευση του λιανοπωλητή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands, σημείωσε άνοδο 6% μετά την αναβάθμιση της αξιολόγησής της από την Oppenheimer.

«Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν συστημικά προβλήματα πιστοληπτικής φύσης για τις τράπεζες – όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής οφείλονται κυρίως σε μερικές συγκεκριμένες περιπτώσεις (όπως οι First Brands και TriColor), ενώ η συνολική ποιότητα του πιστωτικού χαρτοφυλακίου εξελίσσεται, αν μη τι άλλο, καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν», έγραψε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.