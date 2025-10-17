Ευρωαγορές: Μεγάλες πιέσεις προκαλούν οι «σκιές» στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ - Στο -2,7% ο Stoxx Europe 600 Banks

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι δείκτες στις ευρωαγορές την Παρασκευή, με τους επενδυτές να ασπάζονται τους προβληματισμούς που εμφανίστηκαν στο ταμπλό της Wall Street.

Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι δείκτες στις ευρωαγορές την Παρασκευή, με τους επενδυτές να ασπάζονται τους προβληματισμούς που εμφανίστηκαν στο ταμπλό της Wall Street γύρω από την υγεία των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ, οι οποίες έβαλαν δύσκολα χθες στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Είναι χαρακτηριστικό πως ο δείκτης Stoxx Europe 600 Banks υποχωρεί πάνω από 2,7%.

Οι αμερικανικές Zions Bancorp και η Western Alliance Bancorp αντιμετωπίζουν προβλήματα με δανειακές συμβάσεις που συνδέονται με καταγγελίες για απάτη, κλονίζοντας την επενδυτική εμπιστοσύνη και μαζί το χθεσινό ταμπλό της Wall Street, αφού οι μετοχές τους υποχώρησαν 13,14% και 10,81% αντίστοιχα, ρίχνοντας σε κόκκινο έδαφος το αμερικανικό χρηματιστήριο, που άρχισε να σκέφτεται ξανά έντονα τον... χρησμό του Τζέιμι Ντάιμον πως υπάρχουν κι άλλες «κατσαρίδες» στο οικονομικό σύστημα, δήλωση που έκανε μετά την κατάρρευση του αμερικανικού προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands και της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων Tricolor τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο τραπεζικός τομέας των ΗΠΑ έχει βιώσει αρκετές πτωχεύσεις υψηλού προφίλ από το 2023 και αυτές οι εξελίξεις έχουν πυροδοτήσει περαιτέρω ανησυχίες, ιδίως δεδομένης της ευρύτερης αβεβαιότητας σχετικά με την ισχύ της οικονομίας των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει πτώση 1,65%, με όλους τους βασικούς δείκτες και τους κλάδους να βρίσκονται στο κόκκινο λίγο μετά το άνοιγμα.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 2,17% στις 23.764 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,94% στις 8.111 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αποδυναμώνεται 1,65% στις 9.280 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 2% στις 41.513 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται στο -0,90% στις 15.490 μονάδες.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου βρίσκονται επίσης στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Ουγγαρία για να συζητήσουν τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο δείκτης Stoxx Europe Total Market Aerospace and Defense σημειώνει πτώση άνω του 3% την Παρασκευή.

Πρόκειται για μία σημαντική αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα, αφού οι τραπεζικοί και αμυντικοί τομείς, οι οποίοι ήταν φωτεινά σημεία στο ράλι των ευρωπαϊκών μετοχών φέτος. Οι αντίστοιχοι δείκτες τους έχουν κερδίσει περίπου 54% και 60% κατά τη διάρκεια του 2025.

Η μετοχή της Volvo υποχωρεί κατά 5%, με την εταιρεία να ανακοινώνει την Παρασκευή οριακά υψηλότερα από τα αναμενόμενα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο

Η εταιρεία με έδρα το Γκέτεμποργκ, ανέφερε ότι τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 11,7 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας ότι «οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις». Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της LSEG ανέμεναν καθαρά κέρδη 8,75 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

Οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν σήμερα τα ευρωπαϊκά στοιχεία για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός ήταν ένα βασικό σημείο εστίασης μεταξύ των συνέδρων στις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτή την εβδομάδα. «Ο κύκλος χαλάρωσης πλησιάζει στο τέλος του ή βρίσκεται στο τέλος του», δήλωσε στο CNBC σε αποκλειστική συνέντευξη το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Martin Kocher.