Δημοσκόπηση MRB: Τι περιμένουν οι πολίτες από τον Αλέξη Τσίπρα - Τα κριτήρια για Σαμαρά, Καρυστιανού

Οι πολίτες δείχνουν πως πλέον προτάσσουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για χειροπιαστό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά τους, καθώς και για πολιτικό ήθος.

Ισχυρή επιθυμία για πολιτική αλλαγή, συνοδευόμενη από έντονη δυσπιστία απέναντι στο πολιτικό σύστημα και μεγάλες προσδοκίες από τον Αλέξη Τσίπρα, αναδεικνύει δημοσκόπηση της MRB για το Open.

Στο ερώτημα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν τρίτη θητεία, μόλις το 26,4% απαντά θετικά (12,3% «σίγουρα αξίζουν», 14,1% «μάλλον αξίζουν»), ενώ το 69,5% εκφράζει την ανάγκη για αλλαγή: το 62,2% απαντά «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 7,3% «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή». Ένα 4,1% δεν εκφράζει άποψη.

Αναλυτικά ανά κομματική προτίμηση:

Νέα Δημοκρατία: Το 74,5% των ψηφοφόρων της στηρίζει τρίτη θητεία, όμως ένα αξιοσημείωτο 23% ζητά αλλαγή.

ΠΑΣΟΚ: Το 84,3% τάσσεται υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης, ενώ μόλις το 14,6% θεωρεί ότι η ΝΔ αξίζει τρίτη θητεία.

Ελληνική Λύση: Το 80% επιθυμεί κυβερνητική αλλαγή, έναντι 18,5% που δείχνει ανοχή ή στήριξη στην παρούσα κυβέρνηση.

Τι ποσοστό θα είχαν πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Σε ένα υποθετικό σενάριο δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Στέφανο Καρυστιανό ή τον Αντώνη Σαμαρά, οι ψηφοφόροι φανερώνουν τις εξής προτεραιότητες:

Κόμμα Τσίπρα: Το 28% θα το ψήφιζε για «να δει αποτέλεσμα στη ζωή του», το 19,9% για «να αισθανθεί δικαιοσύνη» και το 17,7% λόγω «εμπιστοσύνης στον αρχηγό».

Κόμμα Καρυστιανού: Το 27,9% αναζητά αποτέλεσμα, το 21% δηλώνει εμπιστοσύνη στον αρχηγό, και το 18,3% θέλει να δει τη χώρα να προοδεύει.

Κόμμα Σαμαρά: Το 33,1% δίνει προτεραιότητα στο αποτέλεσμα, το 20,1% στο αίσθημα δικαιοσύνης και το 19% στον ηγέτη.

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην ερώτηση καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, με 29,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 16,7%, ενώ το 51,7% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν θεωρεί κανέναν από τους δύο κατάλληλο. Ένα επιπλέον 2,5% δηλώνει άγνοια ή δεν απαντά.

Η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα στα μάτια των πολιτών

Οι πολίτες αξιολογούν τον πρώην πρωθυπουργό σε δύο διακριτές περιόδους:

Ως Πρωθυπουργό (2015–2019):

Το 55,2% του δίνει αρνητική βαθμολογία (1–4),

Το 18,3% ουδέτερη (5–6),

Το 24,1% θετική (7–10).

Ως Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

Το 57,3% αρνητική βαθμολογία (1–4),

Το 21,2% ουδέτερη (5–6),

Το 18,6% θετική (7–10).