Σε ελεύθερη πτώση ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ - Απώλειες άνω του 4,5% στις τράπεζες

Upd. 11:22

Εν μέσω σοβαρών απωλειών στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου ο γερμανικός DAX και ο ιταλικός MIB υποχωρούν άνω του 2% και οι FTSE 100 και CAC καταγράφουν απώλειες άνω του 1% σε Λονδίνο και Παρίσι, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών υποκύπτει… αμαχητί σε νέες πιέσεις.

Αυτή τη φορά το επίκεντρο της ανησυχίας, όπως φάνηκε και στη χθεσινή πτωτική συνεδρίαση στη Wall Street, είναι ο τραπεζικός κλάδος και, συγκεκριμένα, το ενδεχόμενο να διαχυθούν και να προκαλέσουν ντόμινο τα προβλήματα που φέρονται να αντιμετωπίζουν περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της ING, η αιφνίδια επιστροφή της προσοχής των αγορών στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ προσθέτει έναν μάλλον απροσδόκητο αρνητικό παράγοντα για το δολάριο και τις αμερικανικές μετοχές.

Ενδεικτικό, το γεγονός ότι ο υπο-δείκτης των περιφερειακών τραπεζών του S&P500 υποχώρησε χθες σε ποσοστό 5%, μετά την αναφορά δύο τραπεζών (Zions και Western Alliance Bancorp) σε προβλήματα με δάνεια που συνδέονται με απάτη. «Η μετάδοση της αναταραχής και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία δείχνει όχι μόνο ότι οι αγορές παραμένουν ευαίσθητες σε ζητήματα των περιφερειακών τραπεζών (κληρονομιά της κατάρρευσης της SVB το 2023), αλλά και ότι ίσως επεκτείνεται και στη γενικότερη αγορά πιστώσεων, η οποία τους τελευταίους μήνες λειτουργεί με εξαιρετικά στενά spreads» αναφέρουν οι αναλυτές της ING.

Όπως εξηγούν, «σε αντίθεση με το 2023, οι κίνδυνοι φαίνεται αυτή τη φορά να είναι πιο απομονωμένοι, ωστόσο θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αντίληψη ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον και η ποιότητα των πιστώσεων στις ΗΠΑ βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα, ενδεχομένως και λόγω στρεβλώσεων που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη».

Στη Λεωφόρο Αθηνών, που προέρχεται από ένα τετραήμερο πτωτικό σερί με αθροιστικές απώλειες 4,6% για τον Γενικό Δείκτη και 5,1% για τον τραπεζικό, οι συναλλαγές διεξάγονται σε έντονα πτωτικό τέμπο, με τις πιέσεις να διαχέονται στο σύνολο σχεδόν του ταμπλό, όπου μόλις 9 μετοχές εμφανίζουν θετικό πρόσημο έναντι 96 που υποχωρούν.

Ο Γενικός Δείκτης, κινούμενος πτωτικά από το άνοιγμα των συναλλαγών, καταγράφει απώλειες 2,76% στις 1.958,24 μονάδες.

Με απώλειες 4,84% ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρεί λίγο πριν τις 11:30 στις 2.225,61 μονάδες.

Ο τζίρος διαμορφώνεται ήδη σε 67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,59 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ανοδικά κινείται μόνο η Coca-Cola HBC και μάλιστα σε ποσοστό 2,99%. Στον αντίποδα βρίσκονται οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς, Viohalco, ETE, Eurobank, Optima και Alpha Bank με απώλειες που ξεπερνούν το 4%.

Aktor, Τρ. Κύπρου, Cenergy και ElvalHAlcor υποχωρούν άνω του 3%, ενώ σε απώλειες πάνω από 2% υποχρεώνονται οι τίτλοι των Lamda Development, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Aegean.