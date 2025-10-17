Τραμπ: Ο Μαδούρο θα κάνει «τα πάντα» για μία συμφωνία με την Ουάσινγκτον

«Τα έβαλε όλα στο τραπέζι (…) Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει να κάνει ανοησίες με τις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ απαντώντας σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν ο Μαδούρο πρότεινε «τα πάντα», ακόμη και τους φυσικούς πόρους της χώρας του, για να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι ο Βενεζουελάνος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είναι έτοιμος «να κάνει τα πάντα» για να πέσει η ένταση με την Ουάσινγκτον, καθώς αυξάνονται τα πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

«Τα έβαλε όλα στο τραπέζι (…) Ξέρετε γιατί; Επειδή δεν θέλει να κάνει ανοησίες με τις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ απαντώντας σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν ο Μαδούρο πρότεινε «τα πάντα», ακόμη και τους φυσικούς πόρους της χώρας του, για να εξασφαλίσει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά» χτυπήθηκε στην Καραϊβική από τις αμερικανικές δυνάμεις. «Επιτεθήκαμε σε ένα υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά, ειδικά κατασκευασμένο για να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών» είπε, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν επιζώντες από την επίθεση αυτή.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε την Πέμπτη ότι δύο άνθρωποι διασώθηκαν και κρατούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Αυτοί δεν ήταν αθώοι άνθρωποι», επέμεινε ο Τραμπ.

«Είναι γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν επιζώντες από το πλήγμα. Υποσχέθηκε όμως ότι «πολύ σύντομα» θα ανακοινώσει «περισσότερες λεπτομέρειες».

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης και στη φετινή νικήτρια του Νόμπελ Ειρήνης, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, 58 ετών.

«Δεν πήρα το Βραβείο Νόμπελ. Το πήρε κάποια που είναι μια πολύ καλή γυναίκα, πολύ καλή. Δεν την ξέρω, αλλά ήταν πολύ ευγενική. Εμένα δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Με νοιάζει να σώσω ζωές», είπε.