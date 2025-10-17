Σημαντική οικονομική ενίσχυση πριν από τις γιορτές θα λάβουν πολλά εκατ. Ελλήνων, καθώς έχουν προγραμματιστεί οι πληρωμές τριών επιδομάτων ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Σημαντική οικονομική ενίσχυση πριν από τις γιορτές θα λάβουν πολλά εκατ. Ελλήνων, καθώς θα γίνουν πληρωμές 3 επιδομάτων ύψους 800 εκατ. ευρώ, που για κάθε δικαιούχο αγγίζουν έως και τα 2.250 ευρώ. Ο λόγος για την επιστροφή ενοικίου (ύψους 230 εκατ. ευρώ), το επίδομα θέρμανσης (μέτρο 200 εκατ. ευρώ) και το εφάπαξ επίδομα των 250 ευρώ (στα 360 εκατ. ευρώ). Οι δικαιούχοι θα δουν τα προβλεπόμενα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για 2 από τα 3 επιδόματα εντός Νοεμβρίου.

Επιστροφή ενοικίου, επίδομα θέρμανσης, επίδομα 250 ευρώ

Αρχικά, η επιστροφή ενοικίου, που γίνεται μόνιμο μέτρο, κάνει πρεμιέρα φέτος τον Νοέμβριο και κάνει πρεμιέρα τον επόμενο μήνα με τα ποσά για κάθε δικαιούχο να καταβάλλονται γύρω στα τέλη Νοεμβρίου. Πρόκειται για ένα μηνιαίο ενοίκιο, για τη ακρίβεια, είναι το 1/12 από το συνολικό ποσό που πλήρωσαν οι ενοικιαστές για κύρια ή φοιτητική κατοικία το 2024 και θα φτάνει τα 800 ευρώ (ή 50 ευρώ για κάθε παιδί).

Ακολουθεί το εφάπαξ επίδομα των 250 ευρώ που θα λάβουν χαμηλοσυνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες. Ο ΕΦΚΑ καταβάλλει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η πληρωμή να γίνει περίπου στις 15 Νοεμβρίου ή και λίγο νωρίτερα. Τέλος, έπεται το επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ με τις αιτήσεις να αναμένεται να ανοίξουν αρχές Νοεμβρίου και η προκαταβολή προβλέπεται να δοθεί πριν από τις γιορτές.

Μάλιστα, για επιστροφή ενοικίου και επίδομα 250 ευρώ δεν απαιτείται καμία αίτηση, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ. «Η καταβολή θα γίνει απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου», ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, επισημαίνοντας ότι το μέτρο «είναι μόνιμο και δεν εξαρτάται από την ύπαρξη προσωπικής διαφοράς».

Επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ

Στην επιδότηση ενοικίου, μια οικογένεια μπορεί να λάβει ενίσχυση και για κύρια και για φοιτητική κατοικία, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής:

έως 20.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό

έως 28.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξημένα κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί

για μονογονεϊκές οικογένειες, έως 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο

Αντίστοιχα, τα περιουσιακά κριτήρια διαμορφώνονται στις 120.000 ευρώ για άτομα και 120.000 + 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή σύζυγο. Η καταβολή θα γίνει με βάση τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ. Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι ακόμη και όσοι δεν συμπλήρωσαν φέτος τον σχετικό κωδικό 089 στη φορολογική τους δήλωση, θα λάβουν την ενίσχυση μέσω ελέγχων που γίνονται «ακόμα και με τα στοιχεία της παροχής ρεύματος». «Θέλουμε όλοι οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση χωρίς περιττή γραφειοκρατία», ανέφερε.

Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους

Το δεύτερο μόνιμο μέτρο αφορά περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, οι οποίοι θα λάβουν ετήσιο επίδομα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο. Για ζευγάρι συνταξιούχων, το ποσό διπλασιάζεται στα 500 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά όσους έχουν:

εισόδημα έως 14.000 ευρώ (μονοπρόσωπα νοικοκυριά) έως 26.000 ευρώ για έγγαμους ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας ορίζεται στα 200.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, αντίστοιχα

Επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει την πλατφόρμα myΘέρμανση εντός του Νοεμβρίου μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις ενώ οι δικαιούχοι θα δουν την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης πριν από τα Χριστούγεννα. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση έως 1.200 ευρώ, με το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.