Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι φορολογούνται για το 50% του τεκμηρίου, ποιοι ξεφεύγουν

Τι αλλάζει για τα φετινά εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2026. Τα δικαιολογητικά που ζητά η ΑΑΔΕ για τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές.

Μικρότερες ή ακόμη και μηδενικές επιβαρύνσεις φέρνει σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους το μικρό «λίφτινγκ» στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Οι νέες ρυθμίσεις ενεργοποιούνται από τα φετινά εισοδήματα τα οποία θα φορολογηθούν το 2026. Με τις αλλαγές διευρύνεται ο αριθμός των επαγγελματιών για τους οποίους το τεκμαρτό εισόδημα «κουρεύεται» κατά 50% ενώ οι νέες μητέρες – επαγγελματίες απαλλάσσονται από το τεκμήρια συνολικά για μια τριετία.

Οι εξαιρέσεις

Ειδικότερα, γλιτώνουν από το τεκμαρτό εισόδημα και θα φορολογηθούν με βάση το δηλωθέν εισόδημα:

- Νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.

- Μητέρες - επαγγελματίες για το έτος γέννησης του τέκνου και τα δύο επόμενα έτη

- Αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

- Ελεύθεροι επαγγελματίες που αμείβονται με “μπλοκάκι”, εφόσον συνεργάζονται με έως τρεις εργοδότες.

- Άτομα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, λόγω περιορισμένης επαγγελματικής ικανότητας.

- Καφενεία σε κοινότητες έως 500 κατοίκων ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

- Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Μειωμένο τεκμαρτό εισόδημα κατά 50%

Η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% εφαρμόζεται σε:

- Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%

- Επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους:

α) σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων, ή

β) σε δημοτικές κοινότητες ή οικισμούς με πληθυσμό από 500 έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων), ή

γ) σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100)κατοίκων.».

- Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα

- Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

- Γονείς πολύτεκνων οικογενειών

- Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

- Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων

Δικαιολογητικά

Για την χορήγηση των εκπτώσεων ή των εξαιρέσεων από την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος απαιτούνται κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά:

- Αναφορά σε νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση από την οποία να προκύπτει ο περιορισμός της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του υπόχρεου.

- Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας πολύτεκνου ως γονέα ή απορφανισθέντος τέκνου.

- Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση άγαμης μητέρας), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (στην περίπτωση χηρείας) ή δικαστική απόφαση απόδοσης (και προσωρινής) επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου) ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο ή σε συμβολαιογράφο για την έκδοση διαζυγίου (συναινετική λύση γάμου) ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα ή πιστοποιητικό κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα (φυλάκιση του άλλου γονέα) κ.λπ. Ως μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται η οικογένεια που αποτελείται από έναν μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο ή σε διάσταση, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

- Άδεια κυκλοφορίας για το ποσοστό ιδιοκτησίας των εκμεταλλευτών ταξί.