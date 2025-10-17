Πτώση 2% για τον χρυσό μετά τα διαδοχικά ρεκόρ

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 2,6% στα 4.211,48 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας σημειώσει νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 4.378,69 δολάρια.

Απώλειες πάνω από 2% κατέγραψε την Παρασκευή ο χρυσός έπειτα από τα διαδοχικά ρεκόρ εντός της εβδομάδας, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η πλήρης επιβολή των προαναγγελθέντων δασμών στην Κίνα δεν θα ήταν βιώσιμη.

Σε αυτό το κλίμα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 2,6% στα 4.211,48 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας σημειώσει νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 4.378,69 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού βρέθηκαν χαμηλότερα κατά 2,1% στα 4.213,3 δολάρια ανά ουγγιά.

Παράλληλα, ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,1%.

Νωρίτερα, ο χρυσός βρέθηκε προσωρινά σε τροχιά για τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη από τον Σεπτέμβριο του 2008 και την κατάρρευση της Lehman Brothers.

«Πιστεύω ότι ο πιο ήπιος τόνος του Τραμπ μετά την ανακοίνωση για δασμούς 100%, μείωσε λίγο την ένταση στο εμπόριο του χρυσού», δήλωσε ο Tai Wong, ανεξάρτητος trader μετάλλων.

Επιπλέον, ο Τραμπ την Παρασκευή, επιβεβαίωσε μία συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, στη Νότια Κορέα, ηρεμώντας κάπως τις ανησυχίες της αγοράς για την κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο χρυσός έχει σημειώσει ράλι άνω του 64% το 2025, με ώθηση από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις αγορές των κεντρικών τραπεζών, την απομάκρυνση από το δολάριο και τις ισχυρές εισροές σε ETFs. Ακόμη, ο ελπίδες για μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ έχουν επίσης στηρίξει το πολύτιμο μέταλλο.

Η HSBV αύξησε την πρόβλεψή της για τη μέση τιμή του χρυσού το 2025 κατά 100 δολάρια, στα 3.455 δολάρια ανά ουγγιά, και προέβλεψε ότι θα φτάσει έως και τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά το 2026.

Το ασήμι έχασε 5,6% στα 51,20 δολάρια ανά ουγγιά έχοντας σημειώσει ρεκόρ στα 54,47 δολάρια ενδοσυνεδριακά, με κέρδη 2% στην εβδομάδα.

