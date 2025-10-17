Wunsch: Η ΕΚΤ δεν χρειάζεται να αντιδρά στις μικρές αποκλίσεις του πληθωρισμού από τον στόχο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα πρέπει να αντιδρά στις μικρές αποκλίσεις από τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό, ειδικά όταν αυτές οφείλονται σε παράγοντες για τους οποίους η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να κάνει και πολλά, δήλωσε ο Pierre Wunsch, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της νομισματικής αρχής.

«Δεν ανησυχώ όταν ο πληθωρισμός αποκλίνει κατά 10, 20, 30 μονάδες βάσης από τον στόχο», δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Βελγίου σε συνέντευξή του στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στην ετήσια Σύνοδο του ΔΝΤ.

Με το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% και την άνοδο των τιμών περίπου στο ίδιο επίπεδο, οι αξιωματούχοι έχουν σε μεγάλο βαθμό αφήσει να εννοηθεί ότι είναι ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες πολιτικές. Αλλά η ΕΚΤ εξακολουθεί να βλέπει τον πληθωρισμό να υπολείπεται του στόχου της το επόμενο έτος, γεγονός που έχει ωθήσει ορισμένους να σκέφτονται μήπως η περαιτέρω χαλάρωση κρίνεται απαραίτητη.

Σύμφωνα με τον Wunsch, η προβλεπόμενη πτώση μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο έντονη από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Επιπλέον, η επιβράδυνση είναι αποτέλεσμα ενός «θετικού σοκ προσφοράς - ο πληθωρισμός των τιμών ενέργειας μειώνεται».