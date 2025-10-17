Απώλειες 3% στην εβδομάδα για το πετρέλαιο

Οι απώλειες της εβδομάδας οφειλόταν εν μέρει και στις αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίες ενίσχυσαν τις ανησυχίες για οικονομική επιβράδυνση και μείωση της ζήτησης ενέργειας.

Ήπια κέρδη κατέγραψε την Παρασκευή το πετρέλαιο, ωστόσο σε επίπεδο εβδομάδας βρέθηκε χαμηλότερα κατά 3% αφότου ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αύξησε την πρόβλεψή του για το παγκόσμιο πλεόνασμα πετρελαίου.

Σε αυτό το κλίμα, το Brent βρέθηκε στα 61,29 δολάρια ανά βαρέλι με άνοδο 23 σεντς ή 0,38% ενώ το αμερικανικό WTI έκλεισε στα 57,54 δολάρια ανά βαρέλι, με άνοδο 8 σεντς ή 0,14%.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη σε μία νέα συνάντηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία σε δύο εβδομάδες στην Ουγγαρία. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατάπαυση πυρός που έθεσε έστω και προσωρινά τέλος στη διαμάχη Χαμάς - Ισραήλ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να πιέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Τόμαχοκ. Οι ΗΠΑ εντωμεταξύ συνεχίζουν τις εκκλήσεις στην Κίνα να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Επίσης, η IEA ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας τα 423,8 εκατομμύρια βαρέλια, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών σε μια δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση κατά 288.000 βαρέλια.

Η μεγαλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χαμηλότερη χρήση των διυλιστηρίων, καθώς τα διυλιστήρια εισέρχονται σε φθινοπωρινή αναστροφή. Τα στοιχεία έδειξαν επίσης αύξηση της αμερικανικής παραγωγής σε 13,636 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.