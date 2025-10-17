Ειδήσεις | Διεθνή

Η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ μία ακόμη σορό ομήρου

Χαμάς / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00.30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας).

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου στον Ερυθρό Σταυρό, ανέφερε ένα στέλεχός της στο πρακτορείο Reuters.

Μια πηγή των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός θα παραλάβει τον νεκρό στις 00.30 (ώρα Ισραήλ και Ελλάδας) και στη συνέχεια θα τον μεταφέρει στο Ισράηλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: @associatedpress

