Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Ελπίζουμε σε περισσότερα διασυνοριακά deals - Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας

Ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Αλλαγή νοοτροπίας χρειάζεται η Ευρώπη σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη προκειμένου να διασφαλίσει περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ο ίδιος τόνισε μάλιστα πως ελπίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο κάποιων από αυτές ξεχωρίζοντας ως πιθανό τομέα - στόχο τις υποδομές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, μιλώντας στο περιθώριο των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, ο κ. Πιερρακάκης πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Σε όλη την Ευρώπη χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) για να πετύχουμε την κατάλληλη κλίμακα προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί διεθνώς», σημείωσε προσθέτοντας ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόστος σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε απόφαση που θα λαμβάνουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο μπλοκ.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει σθεναρά την πρόταση εξαγοράς του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext. «Θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην ελληνική οικονομία πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας, στην οποία πιστεύουμε», δήλωσε συμπληρώνοντας ότι νιώθει πως η εν λόγω συμφωνία είναι ενός ευρύτερου αφηγήματος.

Σε ερώτηση για το ποιοι τομείς θα μπορούσαν να δουν τη μεγαλύτερη δυναμική για συγχωνεύσεις και εξαγορές, επεσήμανε τις υποδομές.

«Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εταιρείες στην Ελλάδα που πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω συνέργειες, είτε από την πλευρά της εξαγοράς άλλων εταιρειών στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο - είτε αντίστροφα», είπε.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα αναμένει να αναπτυχθεί ταχύτερα το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, χάρη στις υψηλότερες επενδύσεις και την ισχυρή καταναλωτική δαπάνη, σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού της χώρας για το 2026.

Μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής προέρχεται από επενδύσεις που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πρόκειται να λήξει το 2026.

Ερωτηθείς εάν το «κλείσιμο» του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να επιβραδύνει τη μελλοντική ανάπτυξη, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι αναμένει ότι τα συγκεκριμένα έργα του θα έχουν επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, οι οποίες θα είναι αισθητές για χρόνια. Σημείωσε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν επίσης κινητήρια δύναμη.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση στο μέλλον είναι πώς να αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις», ανέφερε τέλος.