Τουρκία: «Ανέβασε» ταχύτητα ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Για πρώτη φορά εδώ και ένα έτος

Το απροσδόκητο αυτό γεγονός να δημιουργεί αμφιβολίες στο επενδυτικό κοινό για το αν η κεντρική τράπεζα μπορεί να συνεχίσει τις σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια.

Επιταχύνθηκε για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Σεπτέμβριο, κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες στο επενδυτικό κοινό για το αν η κεντρική τράπεζα μπορεί να συνεχίσει τις σημαντικές μειώσεις στα επιτόκια, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με την τουρκική στατιστική υπηρεσία TurkStat, ο ετήσιος πληθωρισμός σημείωσε μη αναμενόμενη επιτάχυνση στο 33,3% τον Σεπτέμβριο, από 33% τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν επιβράδυνση στο 32,5%.

Σε μηνιαία βάση, ο μηνιαίος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,2%, από 2,04% τον Αύγουστο, λόγω της αύξησης κατά 18% στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο δείκτης αναφοράς της Τουρκίας BIST 100 υποχώρησε κατά 0,7% μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν.

Η τουρκική λίρα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, διαπραγματευόμενη 0,2% χαμηλότερα στα 41,68 ανά δολάριο ΗΠΑ.

Η κεντρική τράπεζα επανέλαβε τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων τον Ιούλιο με μείωση στο 43%. Τον περασμένο μήνα, επιβράδυνε το ρυθμό των μειώσεων, φέρνοντας το βασικό επιτόκιο στο 40,5%.

Ο στόχος της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους είναι 24%, αν και εκτιμά ότι το ποσοστό θα κυμανθεί μεταξύ 25% και 29%.