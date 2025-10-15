ΝΑΤΟ - ΕΕ: Συνεδριάζουν οι ΥΠΕΞ στη σκιά των παραβιάσεων από ρωσικά drones

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα στις Βρυξέλλες, με τις συνομιλίες τους να αναμένεται να επικεντρωθούν στην απειλή που αποτελεί η Ρωσία, στις αμυντικές δαπάνες, τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης και την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η διείσδυση περίπου 20 ρωσικών drones τον Σεπτέμβριο στον πολωνικό εναέριο χώρο ανάγκασε το ΝΑΤΟ να καταρρίψει τρία από αυτά, κάτι πρωτοφανές από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949. Λίγες ημέρες αργότερα καταδιωκτικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ συνόδευσαν τρία ρωσικά MiG εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου, στον οποίο εισήλθαν και παρέμειναν επί 12 λεπτά.

Ακολούθως το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την επιχείρηση «Ανατολικός Φρουρός» με στόχο να ενισχύσει την εποπτεία της ανατολικής του πτέρυγας.

Ωστόσο πολλές χώρες εκτιμούν ότι η Συμμαχία θα πρέπει να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει την απάντησή της στις ρωσικές προκλήσεις υιοθετώντας νέα μέτρα.

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΝΑΤΟ εξετάζει να βελτιώσει τους κανόνες εμπλοκής, παρέχοντας περισσότερη ευελιξία στη στρατιωτική του διοίκηση.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την ενίσχυση των μέσων άμυνας και αποτροπής έναντι των επανειλημμένων διεισδύσεων ρωσικών drones ή άλλων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, η προέλευση των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί.

Η ΕΕ, οι υπουργοί Άμυνας της οποίας θα συνεδριάσουν το απόγευμα μετά τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ, πρότεινε ένα «τείχος» κατά των drones.

Το ΝΑΤΟ τάσσεται υπέρ της ιδέας αυτής, όπως δήλωσε ο γενικός του γραμματέας Μαρκ Ρούτε, όμως αυτό πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τη Συμμαχία.

Όπλα για την Ουκρανία

Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ θα συνομιλήσουν και με τον Ουκρανό ομόλογό τους Ντένις Σμιχάλ στη διάρκεια γεύματος εργασίας και κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Ουκρανία.

Αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον Ουκρανό υπουργό να υπενθυμίσει στις ευρωπαϊκές χώρες της Συμμαχίας τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Purl, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον και η οποία επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά όπλα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

«Αυτό το πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας και οι σύμμαχοι πρέπει να αναλάβουν δράση και να κάνουν τώρα το καθήκον τους για να πιέσουν τη Ρωσία να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε χθες ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ.

Το Κίεβο έχει ήδη λάβει δύο δόσεις βοήθειας ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Ολλανδία και αρκετές σκανδιναβικές χώρες.

Η Γερμανία και ο Καναδάς έχουν δεσμευτεί να χρηματοδοτήσουν δύο ακόμη δόσεις ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία, και το Κίεβο ελπίζει ότι σύντομα θα οριστικοποιηθούν δύο ακόμη δόσεις.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει πυραύλους Tomahawk μεγαλύτερου βεληνεκούς και πρόκειται να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή.

Σήμερα δεν αναμένεται καμία ανακοίνωση για το θέμα αυτό, αλλά «το ενδεχόμενο πληγμάτων βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας θα μπορούσε να αναγκάσει τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν να αναθεωρήσει τους υπολογισμούς του», επειδή «θα έθετε σε κίνδυνο (...) σημαντικές ενεργειακές υποδομές στο εσωτερικό της Ρωσίας», εκτίμησε ο Γουίτακερ.

