«Έκρηξη» της μερικής απασχόλησης το καλοκαίρι - Μία στις δύο προσλήψεις ήταν μειωμένου ωραρίου και μισθού

Τον Αύγουστο, οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας κυριάρχησαν στην αγορά εργασίας καθώς ανήλθαν σε 110.116, ξεπερνώντας τις 106.194 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Επανέκαμψαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι προσλήψεις μειωμένου ωραρίου (part time και εκ περιτροπής εργασία), καθώς οι αυξημένες ανάγκες της τουριστικής σεζόν υποχρέωσαν τις επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό.

Από τις 870.828 προσλήψεις που έγιναν το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου 2025, οι 421.805 δεν αφορούσαν πλήρη απασχόληση αλλά μειωμένου ωραρίου. Ειδικά για τον Αύγουστο, οι συμβάσεις ημιαπασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας κυριάρχησαν στην αγορά εργασίας καθώς ανήλθαν σε 110.116 (ποσοστό 50,3%), ξεπερνώντας τις 106.194 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το part time προσωπικό αμείβεται με μεικτό μηνιαίο μισθό της τάξης των 528,95 ευρώ (460 ευρώ καθαρά). Το γεγονός αυτό ωθεί αρκετούς από τους εργαζόμενους σε υπερωριακή απασχόληση, προκειμένου να βελτιώσουν το εισόδημά τους καλύπτοντας έτσι τα έκτακτα κενά που εμφανίζονται σε πολλές επιχειρήσεις κατά την περίοδο αιχμής.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στον τουρισμό οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν φέτος κατά 681% και στην εστίαση κατά 180%, φέροντας την Ελλάδα στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας με εκείνους που δουλεύουν περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα. Στη χώρα μας ένας στους 5 εργαζόμενους (το 20,9%) εργάζεται παραπάνω από το συμφωνημένο ωράριο, όταν στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 10.8%

Η επικράτηση των προσλήψεων μειωμένου ωραρίου στην ελληνική αγορά εργασίας τον Αύγουστο συνοδεύτηκε και από ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα: την μετατροπή 2.978 συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής και εκ περιτροπής απασχόληση.

Η έκρηξη των απολύσεων, σε συνδυασμό με τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και σε εκ περιτροπής απασχόληση, δημιουργεί εύλογη ανησυχία και προβληματισμό για την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας σε έναν μήνα που θεωρείται από τους πιο «δυνατούς» της χρονιάς.

Η μερική απασχόληση στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 28% των γυναικών ηλικίας 15-64 ετών εργάζονται με μερική απασχόληση, όταν των ανδρών είναι μόλις 8%. Στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις, το 35% των γυναικών απασχολούνταν με μερική απασχόληση, σε σύγκριση με το 16% των ανδρών. Μεταξύ των εργαζομένων στην υποστήριξη γραφείου, το 29% των γυναικών απασχολούνταν με μερική απασχόληση και το 9% των ανδρών.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι γυναίκες είχαν υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση. Η Ολλανδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση (63%), σε σύγκριση με 23% για τους άνδρες. Μεγάλες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών στην part time εργασία καταγράφηκαν επίσης στην Αυστρία (38 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Γερμανία (37 ποσοστιαίες μονάδες).

Η Ρουμανία ήταν η εξαίρεση, με το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται με μερική απασχόληση (4%) ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των γυναικών (3%). Στη Βουλγαρία, γυναίκες και άνδρες κατέγραψαν ίσα μερίδια μερικής απασχόλησης (1% και για τις δύο κατηγορίες).