Οι στόχοι για κύκλο εργασιών και κερδοφορία έως το 2028. Επενδύσεις και επόμενα βήματα

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο εισόδου της Ideal Holdings και σε νέο επιχειρηματικό πυλώνα, πέραν των τριών κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται (τρόφιμα, retail, πληροφορική), καθώς ο όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα τα επενδυτικά του σχέδια, «σκανάροντας» δε κάθε ευκαιρία για πιθανή εξαγορά.

«Ναι υπάρχει προοπτική εισόδου μας σε νέο, τέταρτο κλάδο δραστηριοποίησης. Μας ενδιαφέρει πολύ η βιομηχανία», δήλωσε χθες, σε δημοσιογραφική εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΔΣ του ομίλου Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

Ο ίδιος στάθηκε στα σημαντικά ορόσημα για την Ideal Holdings, κάνοντας λόγο για μια εταιρεία με έσοδα 500 εκατ. ευρώ πλέον έναντι μόλις 20 εκατ. ευρώ πριν από τέσσερα χρόνια, με τα EBITDA στα επίπεδα των 58 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη να έχουν ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ. Για την επόμενη δε τριετία δεσμεύεται για σταθερή νομισματική πολιτική.

Πού «ψάχνει» εξαγορές

Όπως κατέστησε σαφές ο κ. Παπακωνσταντίνου, για το προσεχές διάστημα η Ideal Holdings δεν εξετάζει καμία εξαγορά στον τομέα του retail, όπου δραστηριοποιείται μέσω της Αττικά Πολυκαταστήματα, παρά μόνο επεκτάσεις καταστημάτων.

Στον κλάδο των τροφίμων, όπου δραστηριοποιείται μέσω της Μπάρμπα Στάθης εξετάζει εξαγορές αλλά μόνο συναφείς προς το αντικείμενο και δη προϊόντα κατάψυξης, ενώ στο ραντάρ βρίσκονται τόσο εταιρείες στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τέλος, στον τομέα της πληροφορικής, όπου δραστηριοποιείται μέσω του ομίλου Byte, εξετάζει κάτι πολύ συγκεκριμένο ως προς τις εξαγορές και δη του κλάδου της κυβερνοασφάλειας.

Μπάρμπα Στάθης

«Μόνο ανάπτυξη περιλαμβάνει το business plan της Μπάρμπα Στάθης», σχολίασε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νικήτας Ποθουλάκης, συμπληρώνοντας πως «έχουμε τα εχέγγυα να αναπτυσσόμαστε συνέχεια, κάθε μήνα τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση πωλήσεων».

Όπως δε αποκάλυψε, από τα 128 εκατ. ευρώ έσοδα που έχει τώρα η εταιρεία, στόχος είναι να φτάσει τα 165 εκατ. ευρώ το 2028, σε μια ανάπτυξη της τάξης του 30%. Στην πρόβλεψη μάλιστα των εσόδων δεν περιλαμβάνεται καμία ενδεχόμενη εξαγορά. Τα EBITDA από τα 15 εκατ. ευρώ σήμερα αναμένεται να αυξηθούν στα 23 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας, σε μια αύξηση της τάξης του 55%. Παράλληλα, η Μπάρμπα Στάθης έχει ένα capex 50 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδύσεων τα επόμενα τρία χρόνια.

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, η Ideal Holdings έχει καταρτίσει ένα πλάνο τεσσάρων πυλώνων, μέσα από το οποίο αναπτύσσει τη στρατηγική της για το μέλλον της Μπάρμπα Στάθης.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας με όχημα την καινοτομία, τις νέες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και την τάση υιοθέτησης από την πλευράς τους ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής της εταιρείας, καθώς και την ενίσχυση του δικτύου logistics.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και περιλαμβάνει σχέδια επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, καθώς και η δημιουργία νέας μονάδας με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρείας. Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να λειτουργήσει στη Λάρισα και θα κατασκευαστεί εκεί όπου λειτουργούσε πριν από δεκαετίες η εταιρεία Froza, σε μια έκταση 50 στρεμμάτων. Να σημειωθεί ότι σήμερα στο σημείο αυτό η Μπάρμπα Στάθης διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία διαθέτει παραγωγικές μονάδες στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη, ενώ η παραγωγή των προϊόντων της Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ γίνεται στη Σκύδρα, όπου υπάρχει και κέντρο logistics.

Σύμφωνα με τον τέταρτο και τελευταίο πυλώνα του business plan, η Ideal παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο υλοποίησης και νέων εξαγορών στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επίτευξης συνεργειών με τη Μπάρμπα Στάθης σε λειτουργικό επίπεδο με έμφαση στις παραγωγικές μονάδες και το δίκτυο διανομής, αλλά και να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης της εταιρείας σε συμπληρωματικές προϊοντικές κατηγορίες.

Αττικά Πολυκαταστήματα

Χρονιά σταθμός χαρακτηρίζεται το 2025 για την Αττικά Πολυκαταστήματα, καθώς η εταιρεία συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια λειτουργίας, έχοντας φτάσει να διαχειρίζεται πάνω από 69.000 τμ στα τέσσερα καταστήματα που αναπτύσσει.

Όπως αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δημοσθένης Μπούμης, σε αυτές τις εκτάσεις «φιλοξενούνται» πάνω από ένα εκατομμύριο προϊόντα και περισσότερες από 1.000 μάρκες. Μόνο δε τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν προστεθεί περί τις 180 νέες μάρκες προϊόντων, αρκετές από αυτές σε αποκλειστικότητα.

Η εταιρεία από έσοδα 240 εκατ. ευρώ σήμερα προσβλέπει σε αύξησή τους στα επίπεδα των 300 εκατ. ευρώ έως το 2028, σε μια αύξηση 24%, ενώ αναμένει άνοδο των EBITDA στα 36 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας από τα 28 εκατ. ευρώ σήμερα, ήτοι αύξηση κατά 28%. Το δε capex της εταιρείας για την τριετία εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο ίδιος αποκάλυψε ότι έχουν συμφωνηθεί τρία καταστήματα στο Riviera Galleria, συνολικής έκτασης 1.000 τμ, ενώ σε ό,τι αφορά το Mall στο Ελληνικό, έγινε σαφές ότι υπάρχουν συζητήσεις. «Όσο πλησιάζει η μέρα να ανοίξει, θα γίνουν συζητήσεις», σχολίασαν από κοινού οι κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Μπούμης.

Ειδικά για το City Link, όπου τα attica καλύπτουν το 60%, ο κ. Μπούμης αποκάλυψε ότι «όποιος χώρος απελευθερώνεται, έχουμε ζητήσει να τον μισθώσουμε».

Έχοντας ξεκινήσει το 2005 με 22.600 τ.μ., τα attica έχουν καταφέρει να διαχειρίζονται σήμερα συνολικούς χώρους 69.000 τ.μ. Το δίκτυο περιλαμβάνει πλέον τέσσερα πολυκαταστήματα, δύο στην Αθήνα -Citylink και Golden Hall- και δύο στη Θεσσαλονίκη - Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή - καθώς και τέσσερα monobrand stores και τρία multi-brand καταστήματα.