Κληρονομιές χωρίς κληρονόμους: Ανοίγει ο δρόμος για αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων από το Δημόσιο

Ακίνητα που προέρχονται από σχολάζουσες κληρονομιές θα πέσουν στην αγορά. Στόχος η στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών.

Το πρώτο βήμα για τη χαρτογράφηση και το ξεκαθάρισμα χιλιάδων ακινήτων, τα οποία προέρχονται από σχολάζουσες κληρονομιές, δηλαδή κληρονομιές χωρίς κληρονόμους γίνεται με τη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ. Για πρώτη φορά, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα αποκτήσει εικόνα των ακινήτων τα οποία παραμένουν για χρόνια αναξιοποίητα.

Μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί η εκκαθάριση και η αξιοποίηση 7.000 σχολάζουσων κληρονομιών ώστε ένα μέρος των ακινήτων να κατευθυνθεί για τη στέγαση κυρίως ευάλωτων νοικοκυριών.

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ, που θα τεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει την πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών. Δημιουργούνται δύο νέα ψηφιακά εργαλεία, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και η Πλατφόρμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, τα οποία θα συνδεθούν με τα υπόλοιπα μητρώα του Δημοσίου.

Παράλληλα, δρομολογείται η ίδρυση φορέα ειδικού σκοπού για τη διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιών αυτών, με στόχο την ενίσχυση κοινωνικών και στεγαστικών δράσεων μέσω της ενεργοποίησης «παγωμένων» ακινήτων.

Στα αζήτητα χιλιάδες ακίνητα

Το Δημόσιο σήμερα αγνοεί την πραγματική οικονομική αξία των εκκρεμών κληρονομιών και το πλήθος των ακινήτων που μένουν αναξιοποίητα ή απαξιώνονται. Δεν λείπουν μάλιστα οι περιπτώσεις όπου η αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του κράτους παρεμποδίζεται από πλαστές ιδιόγραφες διαθήκες. Είναι ενδεικτικό ότι την τελευταία πενταετία εκκαθαρίστηκαν μόλις 100 ακίνητα, ενώ περίπου 7.000 κληρονομιές παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τι προβλέπει η απόφαση

Με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, ενεργοποιείται διαδικτυακή υπηρεσία που συνδέει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ – Υποσύστημα Κοινωφελών Περιουσιών» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, παρέχοντας πρόσβαση στα στοιχεία ακινήτων φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι:

Να επιτρέψει σε εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ακινήτων υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών .

. Να δώσει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να διασταυρώνουν και να εξακριβώνουν τα στοιχεία αυτών των περιουσιών.

Η χρήση των δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά για τον καθορισμένο σκοπό, υπό την εποπτεία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ και με πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).