Ο Όμιλος SUNEL παρουσίασε τη στρατηγική του για τη βιωσιμότητα

Ο Όμιλος SUNEL πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία παρουσίασε τη στρατηγική του για τη βιωσιμότητα και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων καθαρής ενέργειας στο χώρο του αθλητισμού, μέσω της νεοσύστατης εταιρείας “The Green Alliance”.

Ο Όμιλος SUNEL πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία παρουσίασε τη στρατηγική του για τη βιωσιμότητα και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων καθαρής ενέργειας στο χώρο του αθλητισμού, μέσω της νεοσύστατης εταιρείας “The Green Alliance”.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος συνεργασιών μεταξύ εταιρειών, αθλητικών οργανισμών και θεσμικών φορέων, με κοινό όραμα την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μετάβασης του αθλητισμού σε πιο βιώσιμα πρότυπα λειτουργίας. Παράλληλα, συνεχάρη τον Όμιλο SUNEL για τη συμβολή του στη διασύνδεση του ενεργειακού τομέα με τον αθλητισμό.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου SUNEL, κ. Κωνσταντίνος Ζυγούρας, παρουσίασε την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και τη συνολική στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, η οποία επικεντρώνεται στη σημαντική αύξηση των έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, στην ενίσχυση της δραστηριότητας στους τομείς της αποθήκευσης ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και στην είσοδο σε νέους κλάδους, όπως η αιολική ενέργεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας με την Ameresco, ενώ υπογράμμισε ότι το όραμα της εταιρείας είναι «να φέρει την ενέργεια, την καινοτομία και τον αθλητισμό στην ίδια ομάδα – με κοινό στόχο την πρόοδο».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Κ. Ζυγούρας αναφέρθηκε επίσης στη νέα στρατηγική συνεργασία της SUNEL με το Basketball Champions League (BCL), στο πλαίσιο της οποίας η Ameresco SUNEL έχει αναλάβει τον ρόλο του Presenting Partner της Season X. Όπως τόνισε, η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την προώθηση της βιωσιμότητας και της πράσινης ενέργειας στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, συνδέοντας την τεχνογνωσία της SUNEL στον τομέα των καθαρών ενεργειακών λύσεων με το διεθνές κύρος και τη δυναμική του Basketball Champions League.

Ο κ. Κ. Ζυγούρας παρουσίασε επίσης την εξέλιξη της SUNEL Arena, η οποία αναδιαμορφώνεται σε έναν πολυδιάστατο χώρο εμπειριών – έναν προορισμό για αθλητικά γεγονότα, συναυλίες, φεστιβάλ και συνέδρια – με στόχο να αποτελέσει το πρώτο πράσινο Ολυμπιακό ακίνητο στην Ελλάδα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η βραδιά συνεχίστηκε με την επίσημη παρουσίαση της νέας φανέλας της ΑΕΚ BC για τη σεζόν 2025–2026, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ της ομάδας και της SUNEL. Μετά τη μετονομασία του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Άνω Λιοσίων σε “SUNEL Arena”, η SUNEL αναλαμβάνει φέτος ρόλο Platinum Sponsor της ΑΕΚ BC, με το λογότυπο της εταιρείας να δεσπόζει στο μπροστινό μέρος της φανέλας, ενώ στο πίσω μέρος αναγράφεται η “The Green Alliance”. Οι νέες εμφανίσεις παρουσιάστηκαν από τους Κουζμίνσκας, Κατσίβελη, Αρσενόπουλο και Μπάρτλεϊ, ενώ στη συνέχεια ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ BC, κ. Μάκης Αγγελόπουλος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας με τη SUNEL και την κοινή δέσμευση των δύο πλευρών για ένα πιο βιώσιμο μέλλον στον αθλητισμό.

Ακολούθησε συζήτηση σε μορφή fireside chat με θέμα «Αθλητισμός, Ενέργεια και Καινοτομία», στην οποία συμμετείχαν ο κ. Patrick Komninos, CEO του Basketball Champions League, ο κ. Μίλτος Ζυγούρας, Πρόεδρος του Ομίλου SUNEL και Managing Director της The Green Alliance, καθώς και ο κ. Βασίλης Κυριαζής, Country Manager της PNO Innovation.

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Μιχάλης Τρόντζος, Corporate Affairs Director του Ομίλου SUNEL. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές που διαμορφώνονται μέσα από τη σύμπραξη του αθλητισμού με την ενέργεια και την τεχνολογία, στην ανάγκη επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης των αθλητικών υποδομών, καθώς και στον ρόλο της καινοτομίας ως μοχλού βιώσιμης ανάπτυξης στον ευρύτερο αθλητικό και επιχειρηματικό τομέα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του αθλητικού κόσμου, ανάμεσά τους ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο προπονητής της ΑΕΚ BC κ. Dragan Sakota, μέλη του τεχνικού επιτελείου και στελέχη της ομάδας, καθώς και πλήθος δημοσιογράφων και εκπροσώπων της ευρύτερης αθλητικής και επιχειρηματικής κοινότητας.